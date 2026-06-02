С начала года правительство привлекло от продажи и обмена ОВГЗ почти 201 млрд гривен

В течение января – мая 2026 года Правительство Украины привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах более 166 миллиардов гривен, 452 миллиона долларов США и почти 295 миллионов евро. В то же время на погашение по внутренним долговым ценным бумагам за этот период было направлено 134,1 миллиарда гривен, 650 миллионов долларов США и 188,8 миллиона евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Национального банка.

В целом с начала полномасштабного вторжения до 31 мая 2026 года Правительство Украины на первичных аукционах привлекло более 1,6 триллиона гривен (1648136,6 млн грн), 11 243,3 млн дол. США и 3542,1 млн евро.

На погашение за ОВГЗ за этот же период направили 1 129 259,5 млн. грн., 12 145,3 млн. дол. США и 3 110,3 млн. евро. Общая сумма привлеченных средств от продажи и обмена облигаций на протяжении военного положения составляет почти 2228 млрд грн.

Максимальная доходность облигаций на аукционах в мае составила 16,15% годовых в гривне и 3,15% в долларах США. ОВГЗ, номинированные в евро, в мае не размещались.

Кто инвестирует в государственные облигации

По состоянию на 1 июня 2026 г. наибольший объем ценных бумаг традиционно сконцентрирован банками – первичными дилерами. Портфели других категорий инвесторов в ОВГЗ распределились следующим образом:

Юридические лица: общий портфель в собственности компаний составил 1165,4 млрд грн в эквиваленте. Структура портфеля по валютам выпуска: 1 079 402,6 млн грн, 1 155,6 млн дол. США и 676,4 млн. евро.

Физические лица: общий портфель в собственности граждан составил 148,5 млрд. грн. в эквиваленте. Структура портфеля по валютам: 92 140,6 млн. грн., 1 052,5 млн. дол. США и 189,3 млн. евро.

Нерезиденты: общий портфель в собственности иностранных инвесторов составил 16 млрд грн в эквиваленте. В валютах выпуска это: 14 948,9 млн. грн., 12,8 млн. дол. США и 10 млн евро.

Отдельно в статистике выделяют военные ОВГЗ. Общий портфель военных облигаций в собственности физических лиц на 1 июня 2026 года увеличился до 103,4 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 79,1 млрд грн в эквиваленте на 1 июня 2025 года. Население держит в военных бумагах 54 124,5 млн. грн. (21,5% от общего объема гривневых военных ОВГЗ), 938,8 млн. дол. США (47,6%) и 148,8 млн. евро (18,9%).

В то же время, общий портфель военных облигаций в собственности бизнеса (юридических лиц без учета банков) уменьшился и составил 98,9 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 117,6 млрд грн по состоянию на 1 июня 2025 года. Бизнес удерживает 73 322,7 млн. грн. (29,2% от общего объема военных ОВГЗ в гривне), 330,4 млн. дол. США (16,8%) и 213,4 млн. евро (27,1%). Объем военных ОВГЗ в собственности нерезидентов составил 4 390,6 млн. грн., 10,9 млн. дол. США и 10 млн евро.

Министерство финансов Украины в мае 2026 года погасило военные ОВГЗ на сумму 14 473,3 млн грн. Приобщиться к покупке военных облигаций и поддержать финансовую устойчивость страны сегодня может любой желающий.

Напомним, инвестиции украинцев в ОВГЗ достигли рекордных 148,5 млрд грн. Объем вкладов физлиц в государственные облигации на 1 июня продемонстрировал исторический максимум, а рост по сравнению с маем прошлого года составил 56,4%.