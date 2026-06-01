Исторический максимум: инвестиции украинцев в ОВГЗ достигли рекордных 148,5 млрд грн

По состоянию на 1 июня объем инвестиций граждан Украины в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) достиг исторического максимума в 148,5 млрд грн, продемонстрировав рост на 56,4% по сравнению с маем прошлого года. Юридические лица содержат еще 220,9 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В мае 2026 года объем вложений юридических лиц в облигации внутреннего государственного займа оказался на 15,8% больше, чем в мае 2025 года.

В настоящее время в обращении находятся государственные облигации на общую сумму более 2 трлн гривен. Распределение долей портфеля между инвесторами выглядит следующим образом:

коммерческие банки удерживают 46,26%;

Национальный банк Украины владеет 33,09%;

юридические лица имеют 11,12%;

физические лица - 7,47%;

страховые компании - 1,23%;

нерезиденты - 0,81%;

территориальные общины – 0,03%.

Инфографика: НБУ



Аукционы ОВГЗ

В мае Министерство финансов провело 10 аукционов по размещению ОВГЗ, по результатам которых в государственный бюджет привлечено более 12,38 млрд грн в эквиваленте. Средневзвешенная доходность по размещенным облигациям составила 15,74% годовых в гривне и 3,05% - в долларах США.

Также в мае ведомство провело аукцион по обмену (switch-аукцион) ОВГЗ. Спрос со стороны участников рынка составил 4,15 млрд гривен. Инвесторам предложили обменять облигации со сроком погашения 10 июня 2026 на новые — с погашением 14 июня 2028, где срок обращения составляет 754 дня. В результате этой операции облигации с более коротким сроком погашения были аннулированы, что способствовало уменьшению долговой нагрузки на государственный бюджет в текущем году.

В прошлом месяце по результатам аукционов по размещению ОВГЗ в государственный бюджет привлекли более 17,3 млрд грн, тогда как за весь 2025 год этот показатель составил около 570 млрд грн. С начала полномасштабного вторжения общий объем средств, полученных из-за внутренних заимствований, превысил 2,2 трлн гривен. В условиях военного положения внутренний рынок ОВГЗ стал первым по объему источником финансирования государственного бюджета после финансовой помощи от Европейского Союза.

Как купить ОВГЗ?

Приобрести облигации может каждый желающий через приложение "Дія", в отделениях банков или через лицензированных брокеров. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 грн., $1 000 или €1 000.

В "Дії" процесс инвестирования длится несколько минут:

в разделе "Услуги" следует выбрать "Военные облигации";

определить тип облигации с перечнем украинских городов или территорий;

выбрать банк или брокера;

заполнить контактные данные;

подписать документы и произвести оплату.

Напомним, 20 мая Минфин провел очередной аукцион по обмену (switch-аукцион) ОВГЗ. Общий объем удовлетворенных заявок по нарицательной стоимости составил 3,9 млрд гривен.