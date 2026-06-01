Історичний максимум: інвестиції українців в ОВДП сягнули рекордних 148,5 млрд грн

Станом на 1 червня обсяг інвестицій громадян України в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) сягнув історичного максимуму у 148,5 млрд грн, продемонструвавши зростання на 56,4% порівняно з травнем минулого року. Юридичні особи утримують ще 220,9 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У травні 2026 року обсяг вкладень юридичних осіб в облігації внутрішньої державної позики виявився на 15,8% більшим, ніж у травні 2025 року.

Наразі в обігу перебувають державні облігації на загальну суму понад 2 трлн гривень. Розподіл часток портфеля між інвесторами виглядає так:

комерційні банки утримують 46,26%;

Національний банк України володіє 33,09%;

юридичні особи мають 11,12%;

фізичні особи — 7,47%;

страхові компанії — 1,23%;

нерезиденти — 0,81%;

територіальні громади — 0,03%.

Інфографіка: НБУ



Аукціони ОВДП

У травні Міністерство фінансів провело 10 аукціонів з розміщення ОВДП, за результатами яких до державного бюджету було залучено понад 12,38 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність за розміщеними облігаціями становила 15,74% річних у гривні та 3,05% — у доларах США.

Також у травні відомство провело аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП. Попит з боку учасників ринку сягнув 4,15 млрд гривень. Інвесторам запропонували обміняти облігації з терміном погашення 10 червня 2026 року на нові — з погашенням 14 червня 2028 року, де термін обігу становить 754 дні. У результаті цієї операції облігації з коротшим строком погашення були анульовані, що сприяло зменшенню боргового навантаження на державний бюджет у поточному році.

Минулого місяця за результатами аукціонів із розміщення ОВДП до державного бюджету залучили понад 17,3 млрд грн, тоді як за весь 2025 рік цей показник склав близько 570 млрд грн. Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг коштів, отриманих через внутрішні запозичення, перевищив 2,2 трлн гривень. В умовах воєнного стану внутрішній ринок ОВДП став першим за обсягом джерелом фінансування державного бюджету після фінансової допомоги від Європейського Союзу.

Як придбати ОВДП?

Придбати облігації може кожен охочий через застосунок "Дія", у відділеннях банків або через ліцензованих брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 грн, $1 000 або €1 000.

В "Дії" процес інвестування триває кілька хвилин:

у розділі "Послуги" потрібно обрати "Військові облігації";

визначити тип облігації з переліком українських міст або територій;

обрати банк чи брокера;

заповнити контактні дані;

підписати документи та здійснити оплату.

Нагадаємо, 20 травня Мінфін провів черговий аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП. Загальний обсяг задоволених заявок за номінальною вартістю становив 3,9 млрд гривень.