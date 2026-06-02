"Фора" берет в управление около 180 магазинов "Бодрый" в Киеве и области

Входящая в Fozzy Group сеть “Фора” расширяет свое присутствие в Киеве и Киевской области. После завершения соглашения о получении контроля над компанией "Недлес" под управление ритейлера перейдут около 180 магазинов сети "Бодрый".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Рынок ритейла меняется

Сеть "Фора" расширяет свое присутствие в столичном регионе, взяв в управление около 180 магазинов "Бодрый" в Киеве и Киевской области. Соответствующее соглашение о вступлении в контроль над компанией "Недлес", которая является оператором сети, завершило ПАО "ЗНИКИФ "Бенефит", входящее в состав Fozzy Group.

В компании отмечают, что этот шаг является частью стратегии развития формата магазинов у дома и дальнейшего масштабирования бизнеса в сегменте ежедневных покупок. Благодаря расширению сети "Фора" рассчитывает усилить свои позиции на рынке Киева и области, повысить эффективность работы благодаря масштабированию, а также сделать для покупателей более доступным удобный сервис, готовые блюда, кофе и широкий ассортимент товаров повседневного спроса.

Как отметил генеральный директор сети Дмитрий Фильченков, потребители все чаще предпочитают быстрые покупки рядом с домом, а формат convenience-store остается одним из самых динамичных сегментов современного ритейла. Поэтому компания видит значительный потенциал для дальнейшего развития этого направления и планирует продолжать расширение по всей Украине.

На первом этапе магазины "Бодрый" будут работать в привычном для посетителей формате. Дальнейшая интеграция в сеть "Фора" будет происходить постепенно с сохранением коллективов, действующих партнерств и с учетом особенностей каждой отдельной локации.

О "Форе"

"Фора" - украинская сеть магазинов формата "возле дома", входящая в состав Fozzy Group. Компания работает на рынке с 2002 года и специализируется на развитии современных торговых точек для ежедневных покупок.

Сегодня сеть объединяет более 400 магазинов более чем в десяти регионах Украины и является лидером по количеству торговых объектов в Киеве. Ассортимент насчитывает более 15 тысяч наименований продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса.

"Фора" развивает омникальную модель обслуживания, сочетая физические магазины, цифровые сервисы, программу лояльности и электронную коммерцию. В компании работает более 10 тысяч сотрудников, а сеть ежедневно обслуживает сотни тысяч покупателей по всей стране.