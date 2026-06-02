"Фора" бере в управління близько 180 магазинів "Бадьорий" у Києві та області

Мережа “Фора”, що входить до Fozzy Group, розширює свою присутність у Києві та Київській області. Після завершення угоди щодо набуття контролю над компанією “Недлес” під управління ритейлера перейдуть близько 180 магазинів мережі “Бадьорий”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Ринок ритейлу змінюється

Мережа "Фора" розширює свою присутність у столичному регіоні, взявши в управління близько 180 магазинів "Бадьорий" у Києві та Київській області. Відповідну угоду щодо набуття контролю над компанією "Недлес", яка є оператором мережі, завершило ПАТ "ЗНВКІФ "Бенефіт", що входить до складу Fozzy Group.

У компанії зазначають, що цей крок є частиною стратегії розвитку формату магазинів "біля дому" та подальшого масштабування бізнесу в сегменті щоденних покупок. Завдяки розширенню мережі "Фора" розраховує посилити свої позиції на ринку Києва та області, підвищити ефективність роботи завдяки масштабуванню, а також зробити для покупців ще доступнішими зручний сервіс, готові страви, каву та широкий асортимент товарів повсякденного попиту.

Як зазначив генеральний директор мережі Дмитро Фільченков, споживачі дедалі частіше віддають перевагу швидким покупкам поруч із домом, а формат convenience-store залишається одним із найдинамічніших сегментів сучасного ритейлу. Саме тому компанія бачить значний потенціал для подальшого розвитку цього напрямку та планує продовжувати розширення по всій Україні.

На першому етапі магазини "Бадьорий" працюватимуть у звичному для відвідувачів форматі. Подальша інтеграція до мережі "Фора" відбуватиметься поступово зі збереженням колективів, чинних партнерств і з урахуванням особливостей кожної окремої локації.

Про "Фору"

"Фора" - українська мережа магазинів формату "біля дому", що входить до складу Fozzy Group. Компанія працює на ринку з 2002 року та спеціалізується на розвитку сучасних торговельних точок для щоденних покупок.

Сьогодні мережа об’єднує понад 400 магазинів у більш ніж десяти регіонах України та є лідером за кількістю торгових об’єктів у Києві. Асортимент налічує понад 15 тисяч найменувань продовольчих і непродовольчих товарів повсякденного попиту.

"Фора" розвиває омніканальну модель обслуговування, поєднуючи фізичні магазини, цифрові сервіси, програму лояльності та електронну комерцію. У компанії працюють понад 10 тисяч співробітників, а мережа щодня обслуговує сотні тисяч покупців по всій країні.