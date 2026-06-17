Світовий банк презентував план реформ для портів України

Світовий банк представив масштабний аналітичний огляд, присвячений поточному стану, системним викликам та перспективним напрямам реформування портової галузі України. Документ детально аналізує роботу українських морських гаваней в умовах повномасштабної війни, вплив безпекових обмежень на логістику, а також питання фінансування та розвитку інфраструктури.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Попри складні умови, міжнародні експерти відзначили високу стійкість української портової системи, прогрес у впровадженні сучасних моделей управління та успішний досвід залучення приватних інвестицій. Для подолання структурних проблем Світовий банк пропонує зосередитися на чотирьох ключових напрямах реформ.

Вектори модернізації українських портів

Запропонований міжнародними аналітиками план передбачає комплексні зміни у законодавчій та фінансовій сферах:

Контроль над портовими землями: пропонується чітко закріпити межі портів на суші й воді, провести повну інвентаризацію ділянок та повернути портовій адміністрації єдиний контроль над територіями. Також передбачено запуск діалогу з муніципалітетами щодо передачі земель портовій владі в обмін на економічні стимули (спільні проєкти, дивіденди).

Реформа управління: впровадження наглядових рад із чітким розмежуванням функцій безпеки судноплавства, управління майном та контролю за концесіями.

Фінансова реформа: перехід від фіскального підходу до інвестиційно-орієнтованого, що дозволить реінвестувати отримані портами доходи безпосередньо у відновлення їхньої інфраструктури.

Національний мастер-план: визначення пріоритетних портів на основі їхнього вантажопотоку та інвестиційного потенціалу, а також синхронізація їхнього розвитку із залізницею та загальною логістичною мережею країни.

Окреме місце в огляді відведено публічно-приватному партнерству. Фахівці Світового банку впевнені, що саме концесії мають стати головним інструментом та каналом залучення приватного капіталу для післявоєнної відбудови, модернізації та підвищення конкурентоспроможності морських портів України у довгостроковій перспективі.

Заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба підкреслив високу практичну цінність цих напрацювань для уряду та підтвердив, що держава планує використовувати рекомендації Світового банку під час ухвалення подальших рішень, зокрема у сфері розвитку концесійних проєктів.

Нагадаємо, Українським морським коридором перевезено 200 мільйонів тонн вантажів. Попри повномасштабну війну та регулярні обстріли, порти Великої Одеси забезпечили стабільний експорт продукції та обробили з вересня 2023 року понад 7 800 суден.