Всемирный банк представил план реформ для портов Украины

Всемирный банк представил масштабный аналитический обзор, посвященный текущему состоянию, системным вызовам и перспективным направлениям реформирования портовой отрасли Украины. Документ подробно анализирует работу украинских морских гаваней в условиях полномасштабной войны, влияние ограничений безопасности на логистику, а также вопросы финансирования и развития инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Несмотря на сложные условия, международные эксперты отметили высокую устойчивость украинской портовой системы, прогресс внедрения современных моделей управления и успешный опыт привлечения частных инвестиций. Для преодоления структурных проблем Всемирный банк предлагает сосредоточиться на четырех ключевых направлениях реформ.

Векторы модернизации украинских портов

Предложенный международными аналитиками план предусматривает комплексные изменения в законодательной и финансовой сферах:

Контроль над портовыми землями предлагается четко закрепить границы портов на суше и воде, провести полную инвентаризацию участков и вернуть портовой администрации единый контроль над территориями. Также предусмотрен запуск диалога с муниципалитетами о передаче земель портовым властям в обмен на экономические стимулы (общие проекты, дивиденды).

Реформа управления: внедрение наблюдательных советов с четким разграничением функций безопасности судоходства, управления имуществом и контроля над концессиями.

Финансовая реформа: переход от фискального подхода к инвестиционно-ориентированному, что позволит реинвестировать полученные портами доходы непосредственно на восстановление их инфраструктуры.

Национальный мастер-план: определение приоритетных портов на основе их грузопотока и инвестиционного потенциала, а также синхронизация их развития с железной дорогой и общей логистической сетью страны.

Отдельное место в обзоре отведено публично-частному партнерству. Специалисты Всемирного банка уверены, что именно концессии должны стать главным инструментом и каналом привлечения частного капитала для послевоенного восстановления, модернизации и повышения конкурентоспособности морских портов Украины в долгосрочной перспективе.

Заместитель министра развития общин и территорий Андрей Кашуба подчеркнул высокую практическую ценность этих наработок для правительства и подтвердил, что государство планирует использовать рекомендации Всемирного банка при принятии дальнейших решений, в частности, в сфере развития концессионных проектов.

Напомним, по Украинскому морскому коридору перевезено 200 миллионов тонн грузов. Несмотря на полномасштабную войну и регулярные обстрелы, порты Одессы обеспечили стабильный экспорт продукции и обработали с сентября 2023 года более 7 800 судов.