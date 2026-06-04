Украинские порты получили спецоборудование для ликвидации последствий обстрелов

Европейское агентство по морской безопасности (EMSA) передало украинским морским портам новую партию специализированного оборудования, предназначенного для оперативного реагирования на загрязнение акваторий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМПУ .

Гуманитарный груз включает в себя современные боновые заграждения, мобильные плавучие емкости, а также высокомощные специализированные насосы. Вся техника уже прибыла в морской порт "Черноморск".

В случае возникновения экстренных ситуаций или при необходимости это оборудование оперативно передислоцируют для ликвидации последствий чрезвычайных событий в других глубоководных и дунайских портах Украины.

Вопрос быстрой ликвидации экологических и техногенных последствий приобрел для Украины стратегическое значение из-за регулярных комбинированных ударов РФ по припортовой инфраструктуре, терминалам и гражданским судам.

"Сегодня, когда портовая инфраструктура регулярно становится мишенью российских атак, для нас важно быть готовыми не только возобновлять работу после обстрелов, но и оперативно реагировать на их последствия", - отметил глава ГП "АМПУ" Николай Кравчук.

По его словам, техническая поддержка со стороны европейских партнеров позволит значительно усилить способности аварийно-спасательных служб, что имеет не только экологический, но и важный эффект для безопасности и стабильности отечественной портовой отрасли.

Фото: АМПУ

Напомним, ГП "Администрация морских портов Украины" предусмотрело на 2026 год более 100 млн грн на меры по защите портовой инфраструктуры. В то же время, ключевым фактором эффективности остается координация действий между государством, военными подразделениями и бизнесом.