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Украинские порты получили спецоборудование для ликвидации последствий обстрелов

Агентство EMSA предоставило спецтехнику Украине
EMSA передала украинским портам спецоборудование для ликвидации последствий обстрелов / АМПУ

Европейское агентство по морской безопасности (EMSA) передало украинским морским портам новую партию специализированного оборудования, предназначенного для оперативного реагирования на загрязнение акваторий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМПУ .

Гуманитарный груз включает в себя современные боновые заграждения, мобильные плавучие емкости, а также высокомощные специализированные насосы. Вся техника уже прибыла в морской порт "Черноморск".

В случае возникновения экстренных ситуаций или при необходимости это оборудование оперативно передислоцируют для ликвидации последствий чрезвычайных событий в других глубоководных и дунайских портах Украины.

Вопрос быстрой ликвидации экологических и техногенных последствий приобрел для Украины стратегическое значение из-за регулярных комбинированных ударов РФ по припортовой инфраструктуре, терминалам и гражданским судам.

"Сегодня, когда портовая инфраструктура регулярно становится мишенью российских атак, для нас важно быть готовыми не только возобновлять работу после обстрелов, но и оперативно реагировать на их последствия", - отметил глава ГП "АМПУ" Николай Кравчук.

По его словам, техническая поддержка со стороны европейских партнеров позволит значительно усилить способности аварийно-спасательных служб, что имеет не только экологический, но и важный эффект для безопасности и стабильности отечественной портовой отрасли.

Фото 2 — Украинские порты получили спецоборудование для ликвидации последствий обстрелов
Фото: АМПУ

Напомним, ГП "Администрация морских портов Украины" предусмотрело на 2026 год более 100 млн грн на меры по защите портовой инфраструктуры. В то же время, ключевым фактором эффективности остается координация действий между государством, военными подразделениями и бизнесом.

Автор:
Татьяна Бессараб