Українські порти отримали спецобладнання для ліквідації наслідків обстрілів

Європейське агентство з морської безпеки (EMSA) передало українським морським портам нову партію спеціалізованого обладнання, призначеного для оперативного реагування на забруднення акваторій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМПУ.

Гуманітарний вантаж включає сучасні бонові загородження, мобільні плавучі ємності, а також високопотужні спеціалізовані насоси. Уся техніка вже прибула до морського порту "Чорноморськ".

У разі виникнення екстрених ситуацій або за настійної потреби це обладнання оперативно передислокують для ліквідації наслідків надзвичайних подій в інших глибоководних та дунайських портах України.

Питання швидкої ліквідації екологічних та техногенних наслідків набуло для України стратегічного значення через регулярні комбіновані удари РФ по припортовій інфраструктурі, терміналах та цивільних суднах.

"Сьогодні, коли портова інфраструктура регулярно стає мішенню російських атак, для нас важливо бути готовими не лише відновлювати роботу після обстрілів, а й оперативно реагувати на їхні наслідки", — зазначив Голова ДП "АМПУ" Микола Кравчук.

За його словами, технічна підтримка з боку європейських партнерів дозволить значно посилити спроможності аварійно-рятувальних служб, що має не лише екологічний, а й важливий безпековий та економічний ефект для стабільності вітчизняної портової галузі.

Фото: АМПУ

Нагадаємо, ДП "Адміністрація морських портів України" передбачило на 2026 рік понад 100 млн грн на заходи із захисту портової інфраструктури. Водночас ключовим фактором ефективності залишається координація дій між державою, військовими підрозділами та бізнесом.