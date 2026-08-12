НБУ посилив вимоги до активів страховиків у банках

Національний банк скасував перехідне послаблення, яке дозволяло страховикам під час воєнного стану враховувати як прийнятні активи кошти в банках-резидентах, що не виконують окремі пруденційні нормативи. Нові правила набудуть чинності 1 жовтня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Після набрання чинності змінами страхові компанії повинні самостійно перевіряти, чи виконують банки-резиденти встановлені пруденційні нормативи. Для цього вони мають використовувати інформацію, яку банки зобов’язані публікувати відповідно до вимог НБУ.

Раніше діяла перехідна норма, яка дозволяла страховикам під час воєнного стану та протягом року після його завершення включати до прийнятних активи в банках, що порушували нормативи, якщо НБУ не застосовував до них заходів впливу.

У регуляторі пояснили скасування цього послаблення зміною підходів до застосування заходів впливу до банків у період воєнного стану.

Крім того, НБУ уточнив критерії, за якими цінні папери можуть включатися до прийнятних активів страховика, а також окремі положення формули розрахунку капіталу платоспроможності.

Зміни затверджені постановою правління НБУ №87 від 7 серпня 2026 року.

Нагадаємо, востаннє Нацбанк оновлював вимоги до забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховиків щи минулого року.