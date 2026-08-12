SpaceXAI випустила Grok Bot для заміни рутинної роботи бізнесу

Компанія Ілона Маска SpaceXAI оголосила про вихід нового програмного забезпечення на основі штучного інтелекту під назвою Grok Bot. Продукт розроблений для автоматизації складних робочих процесів і функціонує за принципом командної роботи декількох ШІ-агентів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Grok Bot здатний самостійно входити у різні додатки та на вебсайти, зберігати контекст і деталі попередніх завдань, а також обмінюватися інформацією між окремими ботами всередині системи.

Функціонал, внутрішнє використання та плани на ринку

Розробники та аналітики зазначають, що новий інструмент покликаний спростити делегування комплексних завдань автономним системам:

Внутрішнє тестування: SpaceXAI вже застосовує продукт у власних відділах розробки, маркетингу, продажів та фінансів. Зокрема, боти допомагають відділу продажів шукати нових клієнтів і готувати розсилки, а фінансовому відділу — автоматично витягувати квитанції з електронної пошти.

Корпоративний сектор: компанія прагне залучити до використання сімейства продуктів Grok банки, інвестиційні фірми та інші великі бізнеси для збільшення доходів на тлі трансформації SpaceX у корпорацію з фокусом на штучному інтелекті.

Конкуренція в галузі: реліз є частиною стратегії Ілона Маска щодо скорочення відставання від таких лідерів ринку, як Anthropic та OpenAI. Раніше, у травні, компанія випустила першого ШІ-агента для кодування, а в червні уклала угоду на $60 млрд про придбання стартапу Cursor.

Крім того, під час останнього фінансового звіту Ілон Маск заявив про швидкий реліз наступної моделі — Grok 4.6, вихід якої очікується вже цього тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що SpaceXAI та Cursor випустили Grok 4.5 — нову ШІ-модель для кодування та фінансів. Модель розроблена для вирішення складних довгострокових завдань у сфері програмування, фінансів та юриспруденції.