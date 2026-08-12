Мінекономіки готує пільгові кредити під 10% для великого бізнесу

В Україні готують програму, яка дозволить великому бізнесу залучати кредити під 10% річних на відновлення. Відповідні зміни мають поширити державну підтримку на компанії незалежно від їхнього розміру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяви представників Міністерства економіки та довкілля під час онлайн-зустрічі з бізнесом, передає "Інтерфакс-Україна".

Заступник міністра Віталій Кіндратів повідомив, що програму, яка дасть змогу кредитувати великий бізнес під 10%, наразі допрацьовують.

За словами радника патронатної служби міністра економіки Андрія Телюпи, зміни напрацьовували разом із представниками паливної галузі та ритейлу. Для цього пропонують розширити дію урядової постанови №594 на всі види бізнесу незалежно від розміру.

Чинний механізм за цією постановою передбачає компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами на будівництво нових генеруючих потужностей, систем зберігання енергії та супутньої інфраструктури, якщо ставка перевищує 10%.

Представники паливного ринку пропонують використати новий механізм, зокрема, для реконструкції нафтобаз і будівництва підземних резервуарів для зберігання пального.

За оцінкою президента Нафтогазової асоціації України Ярослава Старовойтенка, реконструкція однієї нафтобази з облаштуванням підземних резервуарів обсягом 4 тис. куб. м потребує близько $2 млн, або до 100 млн грн.

Асоціація пропонує надавати на такі об’єкти кредити до 100 млн грн під 10% річних строком до п’яти років. Водночас відповідні зміни до програми наразі ще готуються і не затверджені.

Нагадаємо, великі компанії, які зазнали руйнувань внаслідок російських атак, мають отримати можливість залучати пільгові кредити за державною програмою "5-7-9%" нарівні з малим та середнім бізнесом.