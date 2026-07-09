SpaceXAI та Cursor випустили Grok 4.5: нова ШІ-модель для кодування та фінансів

Компанія Ілона Маска SpaceXAI у партнерстві зі стартапом Cursor представила нову модель штучного інтелекту Grok 4.5. Вона розроблена для вирішення складних довгострокових завдань у сфері програмування, фінансів та юриспруденції, що має допомогти фірмі скоротити відставання від головних конкурентів — Anthropic та OpenAI.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Нове програмне забезпечення є першою спільною розробкою двох компаній. Реліз відбувся лише за кілька тижнів після того, як SpaceX офіційно погодилася придбати Cursor в межах угоди, що оцінює стартап у 60 мільярдів доларів.

На відміну від попередніх продуктів Cursor, які фокусувалися виключно на написанні коду, Grok 4.5 націлений на ширший спектр бізнес-завдань, зокрема на юридичні та фінансові послуги.

Крім того, розробники суттєво посилили можливості моделі у сфері кібербезпеки. Зазначається, що Cursor уже впровадив інструменти для виявлення та блокування зловмисників, щоб обмежити шкідливі сценарії використання ШІ, але зберегти можливість пошуку вразливостей.

Боротьба за Волл-стріт та регуляторний тиск

Спільна робота з Cursor є частиною масштабної стратегії Ілона Маска із залучення корпоративних клієнтів. Раніше бізнесмен визнавав, що його стартап, який до злиття зі SpaceX називався xAI, відставав у сфері кодування, що призвело до кадрових перестановок. Завдяки об'єднанню даних та обчислювальних ресурсів із Cursor, компанія SpaceXAI також розраховує вийти на ринок фінансових послуг та залучити клієнтів із Волл-стріт для збільшення своїх доходів напередодні довгоочікуваного IPO.

Реліз Grok 4.5 відбувся на тлі посиленого контролю за новими ШІ-моделями з боку американського уряду:

Адміністрація Дональда Трампа раніше тимчасово обмежувала іноземний доступ до найпотужніших моделей Anthropic;

Білий дім просив OpenAI впроваджувати свої нові розробки поетапно.

Наразі обидві компанії-конкуренти вже отримали дозвіл від влади на подальші релізи, тому SpaceXAI доводиться діяти в умовах жорстких перегонів технологій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що SpaceX купує ШІ-стартап Cursor за $60 мільярдів. Аерокосмічна компанія SpaceX офіційно уклала обов'язкову угоду про купівлю стартапу Anysphere, який розробляє популярний ШІ-асистент для кодування Cursor. Вартість правочину оцінюють у 60 мільярдів доларів, що робить його одним із найбільших поглинань в історії індустрії.