OpenAI випустить найпотужнішу модель GPT-5.6 після затримки через вимогу уряду США

Компанія OpenAI оголосила, що у четвер, 9 липня, відкриє публічний доступ до своєї найновішої та найпотужнішої моделі штучного інтелекту GPT-5.6. Реліз було відкладено минулого місяця на прохання уряду США через занепокоєння щодо національної безпеки та ризиків неправомірного використання технології.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

За інформацією Axios, адміністрація Дональда Трампа схвалила масштабний запуск GPT-5.6 після проведення додаткових тестів та серії зустрічей між керівництвом компанії та урядовцями. Раніше OpenAI надавала доступ до цієї моделі лише обмеженому колу перевірених партнерів, дані про яких передавалися органам влади.

Деталі релізу та кроки конкурентів

У публікації в соцмережі X представники OpenAI зазначили, що разом із флагманською моделлю GPT-5.6 Sol дебютують і її більш доступні та дешеві версії — Terra та Luna.

На тлі цієї новини мільярдер Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceXAI також відкриває публічний доступ до своєї провідної моделі Grok 4.5.

Американський уряд посилив контроль за релізами передових систем ШІ через побоювання, що вони можуть прискорити розробку складних кібератак або потрапити до військових та розвідки Китаю чи Росії. Наприклад, конкурент OpenAI — компанія Anthropic — у червні була змушена заблокувати свої передові моделі Mythos 5 та Fable 5 через експортні обмеження США. Минулого тижня заборону на модель Fable зняли після впровадження додаткових заходів безпеки, проте модель для кібербезпеки Mythos досі залишається доступною лише для "довірених" організацій у США.

Контекст технологічних перегонів

США та Китай наразі перебувають у стані жорсткої конкуренції за лідерство у сфері штучного інтелекту. На тлі дій Вашингтона китайська влада також проводить закриті зустрічі з власними техгігантами, обговорюючи можливі обмеження доступу іноземних користувачів до найновіших китайських ШІ-моделей.

Для регулювання цієї сфери президент США Дональд Трамп підписав указ, який впроваджує добровільну систему перевірки. Відповідно до неї розробники мають надавати свої провідні моделі уряду США на строк до 30 днів перед тим, як відкривати до них доступ стороннім партнерам чи публіці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США просить OpenAI відкласти масовий запуск нової моделі ШІ. Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до компанії OpenAI з проханням розбити на етапи випуск її майбутньої потужної моделі штучного інтелекту. Уряд просив спочатку відкрити доступ до технології лише для обмеженого списку перевірених партнерів.