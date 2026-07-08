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OpenAI выпустит самую мощную модель GPT-5.6 после задержки по требованию правительства США

chatgpt, artificial, intelligence, chatbot, openai
OpenAI выпустит самую мощную модель GPT-5.6 после задержки по требованию правительства США / Depositphotos

Компания OpenAI объявила, что в четверг, 9 июля, откроет публичный доступ к своей новейшей и мощнейшей модели искусственного интеллекта GPT-5.6. Релиз был отложен в прошлом месяце по просьбе правительства США из-за беспокойства относительно национальной безопасности и рисков неправомерного использования технологии.

 

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По информации Axios, администрация Дональда Трампа одобрила масштабный запуск GPT-5.6 после проведения дополнительных тестов и серии встреч между руководством компании и членами правительства. Ранее OpenAI предоставляла доступ к этой модели только ограниченному кругу проверенных партнеров, данные о которых передавались органам власти.

Детали релиза и шаги конкурентов

В публикации в соцсети X представители OpenAI отметили, что вместе с флагманской моделью GPT-5.6 Sol дебютируют и более доступные и дешевые версии — Terra и Luna.

На фоне этой новости миллиардер Илон Маск заявил, что компания SpaceXAI также открывает публичный доступ к своей ведущей модели Grok 4.5.

Американское правительство усилило контроль за релизами передовых систем ИИ из-за опасений, что они могут ускорить разработку сложных кибератак или попасть в военные и разведки Китая или России. Например, конкурент OpenAI – компания Anthropic – в июне была вынуждена заблокировать свои передовые модели Mythos 5 и Fable 5 из-за экспортных ограничений США. На прошлой неделе запрет на модель Fable был снят после введения дополнительных мер безопасности, однако модель для кибербезопасности Mythos до сих пор остается доступной только для "доверенных" организаций в США.

Контекст технологической гонки

США и Китай находятся в состоянии жесткой конкуренции за лидерство в сфере искусственного интеллекта. На фоне действий Вашингтона китайские власти также проводят закрытые встречи с собственными техгигантами, обсуждая возможные ограничения доступа иностранных пользователей к новейшим китайским ИИ-моделям.

Для регулирования этой сферы президент США Дональд Трамп подписал указ, внедряющий добровольную систему проверки. В соответствии с ней разработчики должны предоставлять свои ведущие модели правительству США сроком до 30 дней перед тем, как открывать к ним доступ посторонним партнерам или публике.

Напомним, ранее сообщалось, что США просит OpenAI отложить массовый запуск новой модели ИИ. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к компании OpenAI с просьбой разбить на этапы выпуск ее будущей мощной модели искусственного интеллекта. Правительство просил сначала открыть доступ к технологии только для ограниченного списка проверенных партнеров.

Автор:
Максим Кольц
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