Товары для сил обороны могут освободить от НДС и ввозной пошлины

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроекты №15463-1 и №15464-1, расширяющие налоговые и таможенные льготы на товары для нужд сил безопасности и обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Законопроекты предусматривают освобождение от ввозной пошлины и НДС комплектующих, импортируемых для производства товаров оборонного назначения и в дальнейшем поставляемых силам безопасности и обороны.

Льгота должна применяться вне зависимости от источника финансирования таких поставок. То есть она будет распространяться и на оборонные товары, производство которых финансируется за счет иностранных государств или их органов.

Отдельные изменения касаются квадроциклов и мотовездеходов, поставляемых для нужд сил безопасности и обороны. Операции по их ввозу в Украину и поставкам внутри страны предлагают освободить от НДС и акцизного налога, а импорт — также от ввозной пошлины.

Предусматривающие изменения

Законопроект №15463-1 вносит изменения в Налоговый кодекс, а №15464-1 — в Таможенный кодекс. Они зарегистрированы 6 августа 2026 как альтернативные в соответствии с законопроектами №15463 и №15464, поданными 3 августа.

Базовые законопроекты №15463 и №15464 были сосредоточены на расширении льгот именно при ввозе товаров оборонного назначения. Альтернативный пакет №15463-1 и №15464-1 формулирует льготы шире: помимо освобождения от НДС и пошлины импортных составляющих для производства оборонной продукции независимо от источника ее финансирования, он предусматривает отдельный режим для квадроциклов и мотовездеходов, поставляемых силам безопасности и обороны. Для них предлагается отменить НДС и акциз не только при импорте, но и при поставках внутри Украины, а при ввозе также освободить от пошлины.

Именно альтернативные №15463-1 и №15464-1 Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом.

Напомним, в декабре 2025 года Верховная Рада уже расширила налоговые льготы на импорт товаров для нужд обороны. В частности, от НДС освободили ввоз товаров, необходимых для производства и модернизации дронов, машин механизированного разминирования, радиоэлектронной борьбы и другого оборонного оборудования.