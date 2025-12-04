Запланована подія 2

Парламент поддержал налоговые льготы на импорт товаров для нужд обороны

Совет расширил и продлил НДС-льготы для оборонного производства / Правительственный портал

Верховная Рада приняла законопроекты №14169 и №14170, освобождающие от НДС импорт товаров для нужд обороны, в том числе комплектующих для дронов, машин разминирования и средств РЭБ. Решение поддержали 272 депутата.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

НДС-льготы для оборонного производства

Два законопроекта вносят соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

Введенные льготы предусматривают:

  • Освобождение от НДС на импорт товаров, необходимых для производства и модернизации дронов, машин разминирования, радиоэлектронной борьбы и другого оборонного оборудования.
  • Безналоговый ввоз тренажеров и симуляторов боевых действий.
  • Уточнение процедуры списания уничтоженных или забракованных деталей.
  • Возможность реализации импортируемых, но неиспользованных комплектующих без штрафных санкций.

Также продлен срок действия отдельных льгот:

  • До 2027 года – на дроны, прицелы, тепловизоры и другие товары оборонного назначения.
  • До 2029 года – на ветроэнергетические установки и оборудование для сектора возобновляемой энергетики.

Согласно пояснительной записке, реализация законопроектов не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов. В то же время введенные изменения позволят более рационально использовать финансовые ресурсы предприятий оборонно-промышленного комплекса и избежать "замораживания" средств в непригодных для применения запасах.

Кроме того, принятие законопроектов будет способствовать снижению себестоимости компонентов производства беспилотных систем и другой оборонной продукции. Это в свою очередь позволит существенно сократить бюджетные расходы на закупки соответствующего оборудования.

Ожидаемые правовые и социальные последствия

Принятие законопроектов обеспечит:

  • Удешевление производства и модернизации дронов, машин разминирования, радиоэлектронного противодействия и другой оборонной техники.
  • Оперативное снабжение сил безопасности и обороны модернизированными техническими средствами.
  • Уменьшение рисков нецелевого использования импортируемых компонентов.
  • Создание равных и справедливых условий для разработчиков и производителей оборонной продукции в условиях военного положения.

Напомним, Рада продлила НДС-льготы на импорт энергооборудования до 2028 года.

Ольга Опенько