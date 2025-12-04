- Категория
Парламент поддержал налоговые льготы на импорт товаров для нужд обороны
Верховная Рада приняла законопроекты №14169 и №14170, освобождающие от НДС импорт товаров для нужд обороны, в том числе комплектующих для дронов, машин разминирования и средств РЭБ. Решение поддержали 272 депутата.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
НДС-льготы для оборонного производства
Два законопроекта вносят соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.
Введенные льготы предусматривают:
- Освобождение от НДС на импорт товаров, необходимых для производства и модернизации дронов, машин разминирования, радиоэлектронной борьбы и другого оборонного оборудования.
- Безналоговый ввоз тренажеров и симуляторов боевых действий.
- Уточнение процедуры списания уничтоженных или забракованных деталей.
- Возможность реализации импортируемых, но неиспользованных комплектующих без штрафных санкций.
Также продлен срок действия отдельных льгот:
- До 2027 года – на дроны, прицелы, тепловизоры и другие товары оборонного назначения.
- До 2029 года – на ветроэнергетические установки и оборудование для сектора возобновляемой энергетики.
Согласно пояснительной записке, реализация законопроектов не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов. В то же время введенные изменения позволят более рационально использовать финансовые ресурсы предприятий оборонно-промышленного комплекса и избежать "замораживания" средств в непригодных для применения запасах.
Кроме того, принятие законопроектов будет способствовать снижению себестоимости компонентов производства беспилотных систем и другой оборонной продукции. Это в свою очередь позволит существенно сократить бюджетные расходы на закупки соответствующего оборудования.
Ожидаемые правовые и социальные последствия
Принятие законопроектов обеспечит:
- Удешевление производства и модернизации дронов, машин разминирования, радиоэлектронного противодействия и другой оборонной техники.
- Оперативное снабжение сил безопасности и обороны модернизированными техническими средствами.
- Уменьшение рисков нецелевого использования импортируемых компонентов.
- Создание равных и справедливых условий для разработчиков и производителей оборонной продукции в условиях военного положения.
