Рада продлила НДС-льготы на импорт энергооборудования до 2028 года

Верховная Рада Украины приняла продление ввозных налоговых льгот для энергетического оборудования и товаров оборонного назначения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

Народные депутаты поддержали НДС-льготу на импорт энергетического оборудования на период 2026-2028 годов. Соответствующая поправка была включена в законопроект №14097, принятый сегодня во втором чтении.

Какое оборудование подпадает под льготы

Освобождение от НДС распространяется на импорт оборудования для:

Ветроэлектростанций,

Солнечных электростанций,

Установок хранения энергии (накопителей),

Газопоршневой генерации,

Газотурбинная генерация.

По словам Геруса, эта норма будет способствовать большим инвестициям в энергетический сектор и более быстрому восстановлению и развитию энергосистемы Украины.

Продолжение налоговых льгот особенно важно в условиях массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, когда страна нуждается в быстром наращивании генерирующих мощностей.

Кроме энергетического оборудования законопроект также предусматривает продление налоговых льгот для товаров оборонного назначения до 2027 года.

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) недавно обращалась в Верховную Раду и правительство с призывом поддержать и принять законопроекты, имеющие критическое значение для энергетической безопасности страны, поскольку предполагают продолжение действия льгот на импорт энергетического оборудования в течение всего 2026 года.