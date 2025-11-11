Бизнес призывает власти продлить льготный режим импорта энергооборудования на следующий год: детали

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обратилась в Верховную Раду и правительство Украины с призывом поддержать и принять законопроекты №14089 и №14090. Эти документы имеют критическое значение для энергетической безопасности страны, поскольку предусматривают продолжение льгот на импорт энергетического оборудования в течение всего 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию ЕБА.

Как отметили в Комитете по энергетике Европейской Бизнес Ассоциации, продолжение действия льгот и расширение их перечня критически важны для оперативного восстановления электрогенерации и энергетической инфраструктуры страны.

Кроме того, проекты законов предполагают расширение перечня товаров, включая оборудование для ветроэнергетических станций (ВЭС).

В ходе обсуждения 5 ноября члены Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг также предложили включить в перечень трансформаторы. Это предложение насущно, ведь именно подстанции все чаще становятся объектами вражеских атак. Инициатива была поддержана Министерством энергетики и Секретариатом Энергетического Сообщества.

"По результатам заседания рекомендовано Комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внести законопроекты в повестку дня и принять их за основу в ближайшее время", - сообщили в ЕБА.

Ассоциация уже направила официальные письма председателю комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, председателю комитета по энергетике Андрею Герусу и министерке энергетики Светлане Гринчук с просьбой содействовать скорейшему принятию законопроектов №1408 и 1408

Ранее сообщалось о том, что несмотря на масштабные удары по энергетической инфраструктуре, украинская экономика демонстрирует высокую адаптивность: 80% предприятий обеспечены генераторами и альтернативными источниками питания.