Бізнес закликає владу продовжити пільговий режим імпорту енергообладнання на наступний рік: деталі

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до Верховної Ради та уряду України з закликом підтримати та ухвалити законопроєкти №14089 та №14090. Ці документи мають критичне значення для енергетичної безпеки країни, оскільки передбачають продовження дії пільг на імпорт енергетичного обладнання протягом усього 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію ЄБА.

Як зазначили у Комітеті з енергетики Європейській Бізнес Асоціації, продовження дії пільг і розширення їхнього переліку є критично важливими для оперативного відновлення електрогенерації та енергетичної інфраструктури країни.

Крім того, проєкти законів передбачають розширення переліку товарів, включаючи обладнання для вітроенергетичних станцій (ВЕС).

Під час обговорення 5 листопада члени Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг також запропонували включити до переліку трансформатори. Ця пропозиція є нагальною, адже саме підстанції дедалі частіше стають об'єктами ворожих атак. Ініціативу підтримали Міністерство енергетики та Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

"За результатами засідання рекомендовано Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики внести законопроєкти до порядку денного та ухвалити їх за основу найближчим часом", — повідомили в ЄБА.

Асоціація вже надіслала офіційні листи голові комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву, голові комітету з питань енергетики Андрію Герусу та міністерці енергетики Світлані Гринчук з проханням сприяти якнайшвидшому ухваленню законопроєктів №14089 та №14090 за основу і в цілому.

