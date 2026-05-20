Росія назвала українські дрони загрозою економічним інтересам у Каспії

Китай помогает производить дроны для войны в Украине / Pixabay

Рада Федерації Росії схвалила закон, який дозволяє збивати українські та інші “ворожі” дрони над нафтовими й газовими платформами у російському секторі Каспійського моря. У Москві пояснюють рішення необхідністю захисту стратегічних енергетичних об’єктів після серії атак безпілотників.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

РФ посилює захист енергетичних об’єктів

Рада Федерації РФ схвалила закон, який дозволяє знищувати українські та інші "ворожі" безпілотники над нафтовими й газовими платформами у російському секторі Каспійського моря. 

Рішення ухвалили на тлі регулярних атак дронів на енергетичну інфраструктуру Росії. Зокрема, друга за обсягами видобутку нафтова компанія РФ Lukoil працює на двох великих родовищах у Каспійському морі - Філановського та Корчагіна, які раніше неодноразово ставали цілями українських безпілотників.

У Росії заявляють, що удари по енергетичних об’єктах створюють загрозу економічним інтересам країни в регіоні. У пояснювальній записці до закону зазначено, що безпілотники є одним із найсерйозніших ризиків для інфраструктури в Каспійському морі.

Автори документа наголошують, що ухвалення закону має усунути «правовий вакуум» та дозволити забезпечити антитерористичний захист нафтових і газових платформ без обмеження судноплавства та рибальства.

Нагадаємо, США хочуть отримати технології та доступ до прав інтелектуальної власності від України в межах потенційної угоди щодо дронів. Наразі документ очікує на затвердження на найвищому політичному рівні.

Ольга Опенько