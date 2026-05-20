США хочуть отримати доступ до українських оборонних технологій в межах дронової угоди

США зацікавилися українськими дронами та РЕБ та попросили кілька розробок для тестування / Генеральний штаб ЗСУ

США хочуть отримати технології та доступ до прав інтелектуальної власності від України в межах потенційної угоди щодо дронів. Наразі документ очікує на затвердження на найвищому політичному рівні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

США зацікавилися українськими дронами та РЕБ

За словами співрозмовника видання, Міністерство оборони США попросило протестувати низку українських оборонних розробок, зокрема дрони та системи радіоелектронної боротьби, оскільки Вашингтон розглядає можливість їх закупівлі для військового використання. 

Київ наголошував, що українська зброя вже пройшла масштабні випробування в реальних бойових умовах. Утім, Вашингтон наполягає на внутрішній оцінці перед тим, як рухатися далі до потенційної угоди. 

Як пише Bloomberg, США також зацікавлені у доступі до критично важливих технологій і, потенційно, до прав інтелектуальної власності, що дозволило б відтворювати українські розробки.

За словами представників оборонної галузі, США прагнуть отримати унікальні технологічні рішення, які є лише в України. Йдеться про системи кінцевого наведення на базі штучного інтелекту, навігацію в умовах відсутності GPS, стійкі до глушіння канали зв'язку, а також перевірену в боях тактику їх застосування. Це дозволило б  копіювати та відтворювати українські зразки у США. 

Україна та США планують підписати угоду про експорт українських дронів

Київ і Вашингтон готуються підписати першу у своєму роді угоду, яка дозволить експорт українських безпілотників для військових випробувань у США.

На початку травня США передали Києву проєкт листа про наміри, який передбачає тестування української військової продукції та можливе укладання контрактів у разі успішного відбору систем. Документ поки не містить конкретних параметрів майбутньої угоди. Посолка України у США Ольга Стефанішина заявила, що проєкт рамкового документа вже розроблений і наразі проходить погодження на різних інституційних рівнях з обох сторін.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на рівні державних інституцій уже погодила всі деталі щодо експорту озброєння.

Автор:
Світлана Манько