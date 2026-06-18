Ціна нафти на 18 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 18 червня 2026 року ціна нафти Brent становить $79,81 за барель, WTI — $76,76, а Urals — $64,16. Через зняття санкцій з Ірану та відкриття Ормузької протоки світові ціни на нафту впали більш ніж на долар.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 18 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 79,81 - 0.04% WTI 76,76 - 0.55% Urals 64,16 - 5.37%

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,64 долара, або 2,06%, до 77,91 долара за барель, а ціна на американську нафту West Texas Intermediate впала на 1,80 долара, або 2,34%, до 74,99 долара за барель.

Індекси відновили зниження, скасувавши зростання, досягнуте в середу після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що може відновити бомбардування, якщо лідери Ірану «не поводяться належним чином».

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар за барель у четвер після того, як США та Іран підписали тимчасову угоду, яка покладе край війні з Іраном, знову відкриє Ормузьку протоку та скасує санкції США на нафту Тегерана, що покращить перспективи поставок нафти.

Документ має покласти край військовому конфлікту, скасує американські санкції проти іранського нафтового сектору та знову відкриє стратегічну Ормузьку протоку. Угода із 14 пунктів розпочинає 60-денний переговорний період і передбачає відновлення повного руху суден через протоку протягом місяця.

Аналітики обережно ставляться до того, наскільки можуть знизитися ціни на нафту найближчим часом, оскільки пропозиція може залишатися обмеженою навіть після відкриття Ормузької протоки.

Якщо угоду між Вашингтоном та Тегераном буде успішно реалізовано, цьогорічна криза поставок ризикує перетворитися на значний профіцит сировини у 2027 році.

Про це у своєму щомісячному звіті попередило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА). За прогнозами відомства, наступного року світова пропозиція нафти може перевищити попит на 5,05 мільйона барелів на день, що пов'язано із масштабним поверненням близькосхідного палива на глобальний ринок.

Нагадаємо, світовий ринок нафти в очікуванні мирної угоди між США та Іраном, яка може розблокувати Ормузьку протоку. На цьому тлі українські гуртові ціни та цінники на АЗС продемонстрували стрімке падіння, хоча фермери на півдні вже активізували закупівлю пального через початок жнив. Водночас ринок автогазу після тривалого піке нарешті намацав "дно" та стабілізувався.