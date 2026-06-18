Цена нефти на 18 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 18 июня 2026 цена нефти Brent составляет $79,81 за баррель, WTI — $76,76, а Urals — $64,16. Из-за снятия санкций с Ирана и открытия Ормузского пролива мировые цены на нефть упали более чем на доллар.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 18 июня

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 79,81 – 0.04% WTI 76,76 – 0.55% Urals 64,16 – 5.37%

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,64 доллара, или 2,06%, до 77,91 доллара за баррель, а цена на американскую нефть West Texas Intermediate упала на 1,80 доллара, или 2,34%, до 74,99 доллара за баррель.

Индексы возобновили снижение, отменив рост, достигнутый в среду после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что может возобновить бомбардировки, если лидеры Ирана «не ведут себя должным образом».

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть упали более чем на 1 доллар за баррель в четверг после того, как США и Иран подписали временное соглашение, которое положит конец войне с Ираном, вновь откроет Ормузский пролив и отменит санкции США на нефть Тегерана, что улучшит перспективы поставок нефти.

Документ должен положить конец военному конфликту, отменит американские санкции против иранского нефтяного сектора и вновь откроет стратегический Ормузский пролив. Соглашение из 14 пунктов начинает 60-дневный переговорный период и предусматривает возобновление полного движения судов через пролив в течение месяца.

Аналитики осторожно относятся к тому, насколько могут снизиться цены на нефть в ближайшее время, поскольку предложение может оставаться ограниченным даже после открытия Ормузского пролива.

Если соглашение между Вашингтоном и Тегераном будет успешно реализовано, кризис поставок в этом году рискует превратиться в значительный профицит сырья в 2027 году.

Об этом в своем ежемесячном отчете предупредило Международное энергетическое агентство (МЭА). По прогнозам ведомства, в следующем году мировое предложение нефти может превысить спрос на 5,05 миллионов баррелей в день, что связано с масштабным возвратом ближневосточного топлива на глобальный рынок.

Напомним, мировой рынок нефти в ожидании мирного соглашения между США и Ираном, которое может разблокировать Ормузский пролив. На этом фоне украинские оптовые цены и ценники на АЗС продемонстрировали стремительное падение, хотя фермеры на юге уже активизировали закупку горючего из-за начала жатвы. В то же время рынок автогаза после длительного пике наконец нащупал "дно" и стабилизировался.