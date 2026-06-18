В России срочно меняют законы: Кремлю не хватает денег на войну

Из-за войны против Украины государственный долг РФ стремительно растет, в результате чего в течение следующих десяти лет Кремль будет вынужден потратить не менее 15% ВВП только на выплату процентов по своим долговым обязательствам. Поэтому в России срочно переписываются бюджетные законы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Военные расходы пробили потолок бюджета

Экономика военного времени просит колоссальных вливаний. Источники в правительстве сообщают, что расходы на оборону в этом году могут превысить первоначальный план на 40%, что составляет дополнительные 5 триллионов рублей.

Дефицит бюджета за первые пять месяцев уже достиг 6 триллионов рублей, превысив годовую цель на 60%.

Установленный законом потолок госдолга на текущий год уже достигнут, поэтому российские законодатели срочно приняли закон, разрешающий правительству занимать свыше предела. Министерству финансов придется привлечь еще до 3 триллионов рублей заимствований.

Долговая ловушка для российской экономики

Стоимость обслуживания долгов РФ удвоилась с начала полномасштабного вторжения. В текущем году Кремль потратит на погашение обязательств почти 9% всего федерального бюджета.

Российский Центробанк держит высокие ставки, потому долгосрочные облигации остаются очень дорогими для бюджета.

В то же время власти используют банковскую систему для скрытого финансирования: коммерческие банки покупают гособлигации и закладывают их в ЦБ в обмен на ликвидность. Поэтому средства вымываются из реального сектора, провоцирующего стагнацию в гражданских отраслях экономики.

Россия балансирует на грани рецессии

Сегодня Россия балансирует на грани рецессии. Министерство экономики РФ резко снизило прогноз роста ВВП на 2026 год с 1,3% до критических 0,4%, а в первом квартале экономика вообще продемонстрировала сокращение впервые за три года.

В то же время дефицит российского бюджета за первые четыре месяца года вырос до рекордных 5,9 триллиона рублей (2,5% ВВП), что на 50% превышает годовой план.

Российские члены правительства, Минфин и Центробанк открыто предупредили Путина, что расходы на войну стали неподъемными для государства. Дальнейшее финансирование армии чревато опасным ростом дефицита бюджета РФ