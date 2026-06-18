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В России срочно меняют законы: Кремлю не хватает денег на войну
Из-за войны против Украины государственный долг РФ стремительно растет, в результате чего в течение следующих десяти лет Кремль будет вынужден потратить не менее 15% ВВП только на выплату процентов по своим долговым обязательствам. Поэтому в России срочно переписываются бюджетные законы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.
Военные расходы пробили потолок бюджета
Экономика военного времени просит колоссальных вливаний. Источники в правительстве сообщают, что расходы на оборону в этом году могут превысить первоначальный план на 40%, что составляет дополнительные 5 триллионов рублей.
Дефицит бюджета за первые пять месяцев уже достиг 6 триллионов рублей, превысив годовую цель на 60%.
Установленный законом потолок госдолга на текущий год уже достигнут, поэтому российские законодатели срочно приняли закон, разрешающий правительству занимать свыше предела. Министерству финансов придется привлечь еще до 3 триллионов рублей заимствований.
Долговая ловушка для российской экономики
Стоимость обслуживания долгов РФ удвоилась с начала полномасштабного вторжения. В текущем году Кремль потратит на погашение обязательств почти 9% всего федерального бюджета.
Российский Центробанк держит высокие ставки, потому долгосрочные облигации остаются очень дорогими для бюджета.
В то же время власти используют банковскую систему для скрытого финансирования: коммерческие банки покупают гособлигации и закладывают их в ЦБ в обмен на ликвидность. Поэтому средства вымываются из реального сектора, провоцирующего стагнацию в гражданских отраслях экономики.
Россия балансирует на грани рецессии
Сегодня Россия балансирует на грани рецессии. Министерство экономики РФ резко снизило прогноз роста ВВП на 2026 год с 1,3% до критических 0,4%, а в первом квартале экономика вообще продемонстрировала сокращение впервые за три года.
В то же время дефицит российского бюджета за первые четыре месяца года вырос до рекордных 5,9 триллиона рублей (2,5% ВВП), что на 50% превышает годовой план.
Российские члены правительства, Минфин и Центробанк открыто предупредили Путина, что расходы на войну стали неподъемными для государства. Дальнейшее финансирование армии чревато опасным ростом дефицита бюджета РФ