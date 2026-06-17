В России разворачивается полноценный топливный кризис: бензин отсутствует в более чем 50 регионах

Топливный кризис в России продолжает расширяться. Ограничения на отпуск горючего для частных автомобилей уже действуют в 53 регионах страны, а также на оккупированных территориях Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Полноценный топливный кризис

В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. Еще в 11 регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС, хотя формальных ограничений по литражу пока нет.

Главная причина дефицита – систематические удары украинских дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или прекратили работу.

В ночь на 12 июня атаковали завод "Танеко" в Нижнекамске - крупнейшее предприятие "Татнефти" - после чего он полностью остановил переработку .

16 июня на всех АЗС "Татнефть" в России введены ограничения. "Роснефть", "Башнефть" и ТНК объявили о запрете на продажу бензина в канистры по всей стране.

Аналитики Energy Intelligence подсчитали, что на первой неделе июня объемы нефтепереработки в РФ опустились ниже 4 млн баррелей в сутки – минимальный уровень за 21 год. По их оценке, из-за атак сейчас простаивает почти треть российских мощностей НПЗ — 2,14 млн баррелей в день.

"Компания Украины против российского энергетического сектора нанесла масштабный ущерб, в результате чего страна движется к худшему топливному кризису в своей истории", - пишет Energy Intelligence.

Цены на бензин быстро растут

На этом фоне оптовые цены на топливо быстро растут. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, с начала года бензин АИ-92 в опте подорожал на 30%, АИ-95 – на 33%, дизельное топливо – на 40% до рекордных 75,9 тыс. рублей за тонну. Биржевая торговля авиакеросином практически остановилась с середины мая, а внебиржевые цены достигли исторического максимума 113 тыс. рублей за тонну.

"В России начинает формироваться полноценный топливный кризис. Пик сезонного спроса обычно приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита появились уже в июне. Если ситуация не стабилизируется, топливный фактор может стать ключевым драйвером инфляции во втором полугодии", - говорит эксперт "Финама" Ярослав Каба.

Лимиты на продажу

Топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространяется по регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург.

По состоянию на середину месяца с нехваткой бензина столкнулись не менее 25 российских регионов, не считая оккупированных территорий Украины. При этом еще в начале июня таких было 15. Особенно сильно дефицит топлива ощущается в аннексированном Крыму и Севастополе.

Лимиты на продажу горючего начали вводить и в других оккупированных регионах Украины – в частности, в частях Запорожской и Донецкой областей.

Причиной называют активность украинских беспилотников средней дальности, существенно осложнивших движение федеральной трассой Р-280 "Новороссия" по направлению Ростова.

Российские СМИ пишут, что логистика поставок в Херсонскую и Запорожскую области, а также в Крым, "частично парализована" из-за роста количества ударов дронов по транспортной инфраструктуре и грузовым перевозкам.

В начале июня оккупационные власти Луганщины заявили о введении лимита на продажу бензина на автозаправочных станциях, объяснив это "ростом спроса на горючее".