На оккупированной Луганской области ограничили продажи бензина: до 20 литров в одни руки

Оккупационные власти Луганщины заявили о введении лимита на продажу бензина на автозаправочных станциях, объяснив это "ростом спроса на горючее".

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

Ограничения предполагают продажу бензина на АЗС из расчета не более 20 литров на человека.

Оккупационное "правительство" объяснило, что в регионе, мол, зафиксировали значительное увеличение спроса на горючее и из-за этого существует риск возникновения дефицита.

"Ограничения носят временный характер и будут отменены после улучшения ситуации со снабжением горючего", — добавили там.

Ранее в оккупированном Севастополе ввели ограничение на продажу бензина – не более 20 литров в одни руки, а также ввели талоны на дизельное топливо. Впоследствии россияне заявили о "временной" нехватке бензина марок А-92 и А-95.

Лимиты на продажу горючего начали вводить и в других оккупированных регионах Украины – в частности, в частях Запорожской и Донецкой областей.

Причиной называют активность украинских беспилотников средней дальности, существенно осложнивших движение федеральной трассой Р-280 "Новороссия" по направлению Ростова.

Российские СМИ пишут, что логистика поставок в Херсонскую и Запорожскую области, а также в Крым, "частично парализована" из-за роста количества ударов дронов по транспортной инфраструктуре и грузовым перевозкам.

Напомним, в России разгорается топливный кризис на фоне непрерывных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Дефицит автомобильного топлива уже распространился на столичный регион.