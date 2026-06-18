Великобритания выделит Украине 752 млн фунтов на дроны и ракеты за счет замороженных активов РФ

Великобритания официально объявила о выделении нового масштабного пакета военной помощи для Украины на сумму 752 миллиона фунтов стерлингов.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил новоназначенный министр обороны Великобритании Дэн Джарвис во время 35-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Финансирование обеспечивается за счет доходов от конфискованных российских активов через механизм ERA. Средства будут направлены на поставку критически важного вооружения уже к концу текущего года.

Британское правительство согласовало детали будущих поставок непосредственно с украинской стороной.

По словам Дэна Джарвиса, во время переговоров с министром обороны Украины Михаилом Федоровым было достигнуто соглашение о финансировании производства 150 тысяч беспилотников непосредственно на украинских мощностях.

Также до конца года британская сторона обязалась поставить в Украину более 350 ракет для систем воздушной обороны, а также современные радиолокационные станции.

Эти радары должны существенно повысить эффективность выявления воздушных целей и улучшить координацию украинских подразделений ПВО при отражении комбинированных атак врага.

Напомним , по результатам заседания в формате "Рамштайн" Украина получила от Германии партию ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эти перехватчики предназначены для борьбы с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами типа "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

Добавим, 1 октября 2025 года Украина получила от Европейского Союза транш объемом 4 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). В общей сложности от ЕС уже привлечено 14 млрд евро из предусмотренных 18,1 млрд, остальные средства ожидают до конца 2025 года.