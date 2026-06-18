Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

+0,02

EUR

51,93

--0,01

Наличный курс:

USD

45,02

44,93

EUR

52,15

51,85

Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Великобритания выделит Украине 752 млн фунтов на дроны и ракеты за счет замороженных активов РФ

Дэн Джарвис
Дэн Джарвис. Фото: Dan Jarvis MP/Х

Великобритания официально объявила о выделении нового масштабного пакета военной помощи для Украины на сумму 752 миллиона фунтов стерлингов.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил новоназначенный министр обороны Великобритании Дэн Джарвис во время 35-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Финансирование обеспечивается за счет доходов от конфискованных российских активов через механизм ERA. Средства будут направлены на поставку критически важного вооружения уже к концу текущего года.

Британское правительство согласовало детали будущих поставок непосредственно с украинской стороной.

По словам Дэна Джарвиса, во время переговоров с министром обороны Украины Михаилом Федоровым было достигнуто соглашение о финансировании производства 150 тысяч беспилотников непосредственно на украинских мощностях.

Также до конца года британская сторона обязалась поставить в Украину более 350 ракет для систем воздушной обороны, а также современные радиолокационные станции.

Эти радары должны существенно повысить эффективность выявления воздушных целей и улучшить координацию украинских подразделений ПВО при отражении комбинированных атак врага.

Напомним , по результатам заседания в формате "Рамштайн" Украина получила от Германии партию ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эти перехватчики предназначены для борьбы с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами типа "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

Добавим, 1 октября 2025 года Украина получила от Европейского Союза транш объемом 4 млрд евро в рамках инициативы   G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). В общей сложности от ЕС уже привлечено 14 млрд евро из предусмотренных 18,1 млрд, остальные средства ожидают до конца 2025 года.

Автор:
Татьяна Бессараб