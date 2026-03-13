- Категория
Защита от "кинджалов" и "цирконов": Германия передала Украине новую партию ракет к системам Patriot
По результатам заседания в формате Рамштайн Украина получила от Германии партию ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эти перехватчики предназначены для борьбы с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами типа "искандер", "кинжал" и "циркон".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.
Технические характеристики PAC-3
Ракеты PAC-3 обладают рядом конструктивных особенностей, повышающих эффективность противовоздушной обороны. Ракета использует технологию "hit-to-kill" – прямое столкновение с целью. Кинетический удар большой мощности полностью уничтожает боеголовку вражеской ракеты в воздухе.
При весе 218 кг ракета развивает скорость до 6170 км/ч. Она оборудована активной радиолокационной головкой самонаведения, позволяющей ей маневрировать независимо от наземных станций. Одна пусковая установка Patriot содержит 16 ракет PAC-3. Это в четыре раза больше, чем при использовании ракет PAC-2, которых в контейнерах размещается всего четыре единицы.
Ракеты версии CRI работают на расстоянии до 45 км и высоте до 12 км. Модификация MSE имеет еще более высокие показатели дальности.
Стратегическое значение
Защита неба - приоритетный пункт "Плана войны Украины". Поставленная цель предполагает идентификацию 100% воздушных угроз и перехвата не менее 95% ракет и дронов в реальном времени. Использование PAC-3 позволяет эффективно прикрывать города от самых сложных воздушных атак.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны работает с международными партнерами над ускоренной поставкой ракет для американских ЗРК Patriot, которые демонстрируют высокую эффективность среди иностранных и украинских систем ПВО.