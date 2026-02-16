Уничтожают Су-34, "кинжалы" и "цирконы": Минобороны ускоряет поставки ракет Patriot

Министерство обороны работает с международными партнерами над ускоренной поставкой ракет для американских ЗРК Patriot, которые демонстрируют высокую эффективность среди иностранных и украинских систем ПВО.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Почему ракеты для Patriot критически важны?

Во время заседания в формате "Рамштайн" Министр обороны Михаил Фёдоров подчеркнул критическую важность ракет PAC-3 для систем Patriot в противодействии российской баллистической угрозе.

По словам главы Минобороны, Россия совершила одну из самых больших баллистических атак на Украину, выпустив более 24 ракет. Самым эффективным средством перехвата такого оружия остаются именно ракеты PAC-3, позволяющие защищать критическую инфраструктуру страны в зимний период.

Федоров также акцентировал на необходимости увеличения вкладов в программу PURL, благодаря которой Украина получает PAC-3 и другие ракеты-перехватчики, жизненно важные для ПВО государства.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны системы Patriot уже уничтожили все известные воздушные цели противника. Среди них – сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, стратегические крылатые ракеты Х-101 и Х-555, "Калибр", аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и самые современные гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Этот опыт демонстрирует эффективность американских ЗРК в защите украинского неба и подчеркивает необходимость постоянного наращивания поставок критически важных ракет.

Какие виды ракет для Patriot

Комплексы Patriot оснащены тремя типами ракет, каждая из которых выполняет специальные задачи в системе противовоздушной и противоракетной обороны.

Первый тип – ракеты RАС-2, являющиеся самыми первыми для систем Patriot. Они оснащены осколочно-фугасными боеголовками, взрывающимися перед воздушной целью, создавая облако обломков. Такие ракеты эффективны против самолетов и крылатых ракет, способны поражать цели на высоте до 24 км и на расстоянии до 160 км.

Второй тип – PAC-3 CR I, высокоманевровые ракеты-перехватчики, уничтожающие цель непосредственным попаданием, используя кинетическую энергию. Они предназначены для борьбы с гиперзвуковыми аэробалистическими объектами, перехватывая их на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.

Самым новейшим и эффективным типом является PAC-3 MSE. Эти ракеты-перехватчики обладают улучшенным двигателем и высокой маневренностью, что обеспечивает эффективное поражение баллистических целей на высоте до 24 км и на расстоянии до 60 км. Благодаря усовершенствованной динамике и маневровым возможностям, PAC-3 MSE демонстрируют максимальную эффективность всех ракет комплекса Patriot.

