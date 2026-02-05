- Категория
Украинская ракета "Фламинго" нанесла удар по ангарному комплексу РФ
В январе 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, использовав украинскую ракету дальнего радиуса действия FP-5 "Фламинго".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Генштаба ВСУ.
Украина поразила полигон РФ
В январе 2026 года Силы обороны Украины успешно нанесли серии ударов по ангарному комплексу полигона "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, где проводится предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности.
Поражение произведено с помощью украинских ударных средств дальнего радиуса действия, в том числе ракеты FP-5 "Фламинго".
"По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории", - говорится в сообщении.
Что известно о ракете "Фламинго"
17 августа 2025 года украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничающий с информагентством Associated Press, побывал в месте производства ракеты "Фламинго" и опубликовал в Facebook соответствующую фотографию.
"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью более 3 000 километров, уже в серийном производстве", – говорилось в его сообщении.
18 августа министр обороны Денис Шмыгаль подтвердил, что в Украине запустили производство дальнобойной ракеты "Фламинго"
Характеристики FP-5, или "Фламинго":
- Дальность: 3000 км.
- Время в воздухе: более 4 часов.
- Максимальная скорость: 950 км/ч.
- Крейсерская скорость: 850-900 км/ч.
- Размах крыла: 6 метров.
- Максимальный взлетный вес: 6 тонн.
- Вес боевой части: 1 тонна.