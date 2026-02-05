Украинская ракета "Фламинго" нанесла удар по ангарному комплексу РФ

В январе 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, использовав украинскую ракету дальнего радиуса действия FP-5 "Фламинго".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Генштаба ВСУ.

Украина поразила полигон РФ

В январе 2026 года Силы обороны Украины успешно нанесли серии ударов по ангарному комплексу полигона "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, где проводится предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности.

Поражение произведено с помощью украинских ударных средств дальнего радиуса действия, в том числе ракеты FP-5 "Фламинго".

"По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории", - говорится в сообщении.

Что известно о ракете "Фламинго"

17 августа 2025 года украинский фоторепортер Ефрем Лукацкий, сотрудничающий с информагентством Associated Press, побывал в месте производства ракеты "Фламинго" и опубликовал в Facebook соответствующую фотографию.

"Украинские ракеты "Фламинго" дальностью более 3 000 километров, уже в серийном производстве", – говорилось в его сообщении.

18 августа министр обороны Денис Шмыгаль подтвердил, что в Украине запустили производство дальнобойной ракеты "Фламинго"

Характеристики FP-5, или "Фламинго":