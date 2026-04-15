PlayCity оштрафовало "Шахтер" на 5 млн грн из-за нарушения рекламного законодательства

ФК "Шахтер" оштрафован более чем на 5 млн грн за нарушение законодательства о рекламе азартных игр после обнаружения неправомерного контента на официальном сайте клуба.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу PlayCity.

Штраф за рекламу

Как сообщили в PlayCity, санкция применена по результатам мониторинга, во время которого на сайте футбольного клуба обнаружили материал с нарушением требований законодательства по рекламе азартных игр.

В частности, в рекламной публикации были использованы изображения лиц, не достигших 21 года вместе с брендом организатора азартных игр, что является нарушением действующих правил.

Футбольный клуб обязан уплатить штраф в течение трех месяцев с момента его наложения на добровольной основе.

Заметим, что за время работы PlayCity уже заблокировано более 2 500 нелегальных онлайн-казино, а также более 280 страниц в Instagram и TikTok, занимавшихся незаконным продвижением азартных игр. Общая сумма наложенных штрафов превысила 67 млн. гривен.