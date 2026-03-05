Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Наличный курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

PlayCity оштрафовал лицензиатов более чем на ₴4,7 млн и заблокировал 226 нелегальных сайтов в феврале

PlayCity оштрафовал лицензиатов более чем на ₴4,7 млн
PlayCity оштрафовал лицензиатов более чем на ₴4,7 млн

В феврале 2026 года системная работа PlayCity по регулированию рынка азартных игр и лотерей принесла конкретные результаты: два лицензиата оштрафованы на общую сумму свыше 4,7 млн за нарушение требований законодательства.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на PlayCity .

Речь идет о несоблюдении правил подачи отчетности, использования программного обеспечения без сертификации и нарушении требований к работе игрового оборудования.

Противодействие нелегальным организаторам продолжается: с помощью системы треккинга заблокировано 226 нелегальных вебсайтов, а с начала работы системы удалено более 3 тыс. таких ресурсов. Наибольшее количество нарушений незаконной рекламы азартных игр зафиксировали в TikTok (87 аккаунтов) и Meta (27 страниц).

Также продолжается работа по развитию ГСОМ — первого этапа системы контроля финансовых операций лицензиатов. В 2026 году второй этап охватит контроль работы игровых автоматов и операций с игровыми заменителями гривны.

Что касается лицензий, PlayCity в феврале выдал 6 новых разрешений, среди которых лицензия на организацию азартных игр в интернете, две B2B-лицензии на разработку игрового ПО и три лицензии операторам лотерей. Это обеспечило более 107 млн поступлений в государственный бюджет.

Основные направления работы PlayCity остаются прежними: борьба с нелегальным сегментом, контроль лицензиатов и формирование современной системы государственного регулирования для прозрачного и безопасного рынка азартных игр.

Заметим, что за время работы PlayCity уже заблокировано более 2 500 нелегальных онлайн-казино, а также более 280 страниц в Instagram и TikTok, занимавшихся незаконным продвижением азартных игр. Общая сумма наложенных штрафов превысила 67 млн. гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко