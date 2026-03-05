- Категория
PlayCity оштрафовал лицензиатов более чем на ₴4,7 млн и заблокировал 226 нелегальных сайтов в феврале
В феврале 2026 года системная работа PlayCity по регулированию рынка азартных игр и лотерей принесла конкретные результаты: два лицензиата оштрафованы на общую сумму свыше 4,7 млн за нарушение требований законодательства.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на PlayCity .
Речь идет о несоблюдении правил подачи отчетности, использования программного обеспечения без сертификации и нарушении требований к работе игрового оборудования.
Противодействие нелегальным организаторам продолжается: с помощью системы треккинга заблокировано 226 нелегальных вебсайтов, а с начала работы системы удалено более 3 тыс. таких ресурсов. Наибольшее количество нарушений незаконной рекламы азартных игр зафиксировали в TikTok (87 аккаунтов) и Meta (27 страниц).
Также продолжается работа по развитию ГСОМ — первого этапа системы контроля финансовых операций лицензиатов. В 2026 году второй этап охватит контроль работы игровых автоматов и операций с игровыми заменителями гривны.
Что касается лицензий, PlayCity в феврале выдал 6 новых разрешений, среди которых лицензия на организацию азартных игр в интернете, две B2B-лицензии на разработку игрового ПО и три лицензии операторам лотерей. Это обеспечило более 107 млн поступлений в государственный бюджет.
Основные направления работы PlayCity остаются прежними: борьба с нелегальным сегментом, контроль лицензиатов и формирование современной системы государственного регулирования для прозрачного и безопасного рынка азартных игр.
Заметим, что за время работы PlayCity уже заблокировано более 2 500 нелегальных онлайн-казино, а также более 280 страниц в Instagram и TikTok, занимавшихся незаконным продвижением азартных игр. Общая сумма наложенных штрафов превысила 67 млн. гривен.