За полгода PlayCity наложила 67,2 млн грн штрафов за нарушение правил рекламы азартных игр

По результатам проверок в течение последних шести месяцев регулятор азартных игр госагентство PlayCity оштрафовал 14 блоггеров, вебсайтов и медиа на общую сумму 67,2 млн. рублей. Во время мониторинга специалисты обнаружили контент, нарушающий законодательные требования к рекламе азартных игр.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

В Украине реклама азартных игр регулируется строгими нормами, которые должны защищать прежде всего молодежь и предотвращать манипуляции. Реклама разрешена только если:

заказчиком является организатор азартных игр с украинской лицензией;

реклама размещена в медиа, определенных законом;

указано возрастное ограничение 21+;

добавлено предупреждение об ответственной игре.

Любой контент, демонстрирующий ставки, выигрыши, продвигающий нелегальные бренды, обещающий бонусы или легкий доход, или маскирующий рекламу под личный опыт, считается нарушением.

Особое внимание регулятор уделяет блоггерам с большой аудиторией.

"Огромное влияние на аудиторию имеют популярные блоггеры, поэтому ответственность за рекламу азартных игр здесь особенно высока. Если она не отвечает требованиям закона - от формата к содержанию - она будет иметь последствия для тех, кто ее размещает", - отметил глава PlayCity Геннадий Новиков

Среди последних нарушителей — Коля Залипуса и Анна Алхим, рекламировавшие азартные игры в своих Instagram-аккаунтах с аудиторией более полумиллиона подписчиков.

Ранее под санкции PlayCity попали известные инфлюэнсеры Симбочка, Русалочка ХL, а также телеграмм-канал "Труха Україна".

У нарушителей есть три месяца на добровольную уплату штрафа (средний штраф для последних случаев – ₴4,8 млн) или на обжалование. По истечении этого срока материалы будут переданы в исполнительную службу для принудительного взыскания.

Напомним, за январь-сентябрь 2025 года украинский игральная индустрия оплатила в государственный бюджет 13,94 млрд грн налогов, из которых 9,06 млрд грн обеспечили члены Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ).