Гральна індустрія сплатила 13,94 млрд грн податків за дев'ять місяців 2025 року – профільна асоціація

За січень-вересень 2025 року українська гральна індустрія сплатила до державного бюджету 13,94 млрд грн податків, з яких 9,06 млрд грн забезпечили члени Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ).

Про це повідомив президент цієї асоціації Олександр Когут, посилаючись на офіційні зведені дані.

"Ми спостерігаємо незначне зростання податкових надходжень – близько 2,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Проте темпи зростання значно нижчі за очікування, що пов’язано з продовженням діяльності значного сегмента нелегального ринку", – зазначив Когут.

За словами президента АУОГБ, члени асоціації залишаються найбільшими платниками податків у галузі – у 2025 році їхня частка становила 66,4% усіх сплачених податків. Очікується, що в четвертому кварталі цей показник зросте до 75–80% завдяки приєднанню до організації у листопаді нового учасника – ТОВ "ГГБЕТ".

Когут вважає, що з урахуванням інфляції легальний сегмент грального бізнесу фактично припинив активне зростання через тиск тіньового сектору: протягом останніх чотирьох років він стабільно зростав, однак наприкінці 2025-го та у 2026 році цей тренд динамічного зростання може зупинитися.

"Основна причина – повільне блокування нелегальних онлайн-казино. На блокування одного ресурсу може знадобитися до 10 днів, тоді як нелегальні оператори за 1–2 дні створюють копії своїх сайтів на нових доменах. Окрім того, нелегальному ринку сприяє частина платіжної інфраструктури, яка не добросовісно перевіряє платежі, допускає міскодінг та закриває очі на очевидну роботу дропів", – додав він.

Президент АУОГБ також застеріг, що запровадження нових обмежень для гравців легальних онлайн-казино може стимулювати відтік користувачів у тіньовий сектор і відповідне зменшення податкових надходжень.

23 жовтня 2025 року на сайті Мінцифри було оприлюднено для громадського обговорення проєкт наказу "Про встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі". Пропонується встановлення фіксованих лімітів витрат гравця на азартну гру відносно його доходів (визначених гравцем самостійно) та встановлення максимального часу участі гравця в азартній грі протягом дня, тижня, місяця. Громадське обговорення тривало до 7 листопада.

Водночас, на думку Когута, якщо запропоновані для обговорення ліміти та інші регуляторні зміни будуть ухвалені без урахування позиції бізнесу, держава втратить до 30% податкових надходжень у 2026 році.

"Гравці, які відчують обмеження в легальних казино, просто перейдуть до нелегальних платформ, переважно російського походження, де немає жодних вимог, обмежень чи контролю... Ми відправили пропозиції від ринку в Кабмін, ці цифри є у Мінфіну, сподіваємося до нас дослухаються. Держава не має втратити 3-4 млрд на рік через незбалансовані рішення", – зазначив президент АУОГБ.

Нагадаємо, у серпні–вересні 2025 року компанії Kantar, Gradus і Factum провели перше комплексне дослідження рівня тінізації гральної індустрії. Згідно з результатами, нелегальний сегмент становить від 39% до 53% ринку, тоді як легальний сектор оцінюється на рівні близько 59,6 млрд грн на рік.

За оцінками АУОГБ, оприлюдненими в серпні 2025 року, щоквартально близько 25 тисяч українців переходять до нелегального сегмента. Значна частина цього ринку, за даними асоціації, контролюється структурами, пов’язаними з РФ.

З 4 лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри, а з 21 березня 2025 року функції регулювання галузі виконує новостворене агентство PlayCity, яке замінило колишню КРАІЛ. PlayCity за пів року роботи заблокував близько 2000 нелегальних сайтів, із яких 314 – лише у жовтні.

Що відомо про АУОГБ

Асоціація українських операторів грального бізнесу – незалежна саморегулівна організація, що об’єднує найбільших в країні ліцензованих операторів гральної індустрії України: ТОВ "Букмекерська компанія "Фавбет", ТОВ "Слотс Ю.ЕЙ.", ТОВ "Геймдев", ТОВ "ГГБЕТ". Метою є сприяння розвитку легального ринку азартних ігор, формування прозорих правил гри, підвищення стандартів відповідальної гри та протидія нелегальному гральному бізнесу.

За даними асоціації, сукупна виручка легальної індустрії I-Gambling у першому півріччі 2025 року становила 27,1 млрд грн, тоді як потенційно втрачені обсяги через тінізацію ринку оцінюються у 15,7–16,3 млрд грн. Прогноз АУОГБ на кінець року передбачає річну виручку на рівні 54–55 млрд грн.

У 2021 році виручка української гральної галузі становила 1,1 млрд грн, у 2022 році – 3,6 млрд грн, у 2023 році – 57,1 млрд грн, а в 2024 році – 59,6 млрд грн. Аналогічним чином зростали і сплачені податки: 0,24 млрд грн, 0,72 млрд грн, 10,4 млрд грн і 17,1 млрд грн відповідно.