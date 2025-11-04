PlayCity заблокував понад 300 казино та наклав 24 млн грн штрафів: підсумки жовтня

Державне агентство PlayCity оприлюднив результати роботи за жовтень 2025 року. У рамках реформи сфери азартних ігор було накладено понад 24 млн грн штрафів та заблоковано більше ніж 300 онлайн-казино.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Блокування нелегальних сайтів

За допомогою Системи трекінгу нелегальних вебсайтів за місяць заблоковано 314 ресурсів, серед них — 19 унікальних доменів та 295 "дзеркал". Це частина системної роботи з очищення онлайн-простору від платформ, що діють поза законом.

Протидія нелегальній рекламі азартних ігор

Заблоковано 93 сторінки в Instagram і TikTok за незаконне просування азартних ігор. До чотирьох блогерів та спортивного сайту вже застосували штрафи на загальну суму 24 млн грн. Інші порушення — на розгляді.

Регуляція ринку

Посилення вимог до ліцензійних умов призвело до штрафів на 2 млн грн для двох організаторів. Примітно, що 400 тис. грн від цієї суми вони вже сплатили добровільно після перевірок.

Нормативні зміни

Уряд ухвалив Постанову щодо боротьби з ігровою залежністю. Вона зобов’язує організаторів виявляти та реагувати на ризикову поведінку гравців.

Про PlayCity

2 червня 2025 року Державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ.

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.

Нагадаємо, у жовтні PlayCity заблокувало 33 акаунти в TikTok з незаконною рекламою азартних ігор. Профілі мали понад 365 тисяч підписників.

У вересні Delo.ua писало, що PlayCity спільно з компанією Meta заблокували низку Instagram-сторінок, які поширювали нелегальну рекламу азартних ігор. Серед них виявили акаунти популярних блогерів Колі Заліпухи та Олі Фільової.