PlayCity заблокувало понад три десятки TikTok-акаунтів за рекламу казино

Державне агентство PlayCity заблокувало 33 акаунти в TikTok з незаконною рекламою азартних ігор. Профілі мали понад 365 тисяч підписників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Зазначається, що інші 20 сторінок у TikTok із загальною аудиторією понад 625 тисяч підписників перебувають на перевірці та очікують на блокування.

За словами Геннадія Новікова, голови держагентства PlayCity, процес блокування вдалося значно прискорити.

"Ми подаємо скаргу до TikTok, і за кілька діб акаунт блокується. До вересня це були лише поодинокі випадки, і наші заявки розглядалися дуже довго. Зараз ми вже налагодили процес і маємо дієвий інструмент протидії незаконній рекламі азартних ігор і на цій платформі," — зазначив він.

Агентство PlayCity також підтримує активну взаємодію з корпорацією Meta (власник Facebook та Instagram). Завдяки цій співпраці вже було заблоковано 54 Instagram-сторінки, які порушували законодавство щодо реклами грального бізнесу.

У вересні Delo.ua писало, що PlayCity спільно з компанією Meta заблокували низку Instagram-сторінок, які поширювали нелегальну рекламу азартних ігор. Серед них виявили акаунти популярних блогерів Колі Заліпухи та Олі Фільової.

Про PlayCity

Нагадаємо, 2 червня Державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ.

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.