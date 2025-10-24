Запланована подія 2

Україна вперше вводить ліміти для гравців в азартні ігри

Depositphotos

В Україні вперше вводять фінансові та часові ліміти на участь в азартних іграх, щоб запобігати ігровій залежності. Гравці зможуть самостійно встановлювати обмеження на суму витрат і тривалість гри на добу, тиждень і місяць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Міністерство цифрової трансформації України спільно з регулятором грального бізнесу PlayCity розробило проєкт наказу, який встановлює персональні ліміти для гравців в азартні ігри. Ініціатива базується на міжнародних практиках країн ЄС, Канади та США та вперше запроваджується в Україні.

Документ передбачає два типи обмежень:

  • Фінансові ліміти — визначають частку місячного доходу, яку гравець може витратити на азартні ігри;
  • Часові ліміти — визначають тривалість гри, максимально допустимий безперервний час та обов’язкові перерви між сесіями.

Гравець самостійно встановлюватиме ліміти одразу на день, тиждень і місяць. Відлік часу розпочинатиметься з моменту першої ставки та фіксуватиметься з точністю до секунди.

Проєкт наказу вже оприлюднений для громадського обговорення. Після збору пропозицій документ доопрацюють та узгодять із державними органами перед ухваленням. Запровадження лімітів стане частиною системи превенції залежності та працюватиме на основі даних державної системи онлайн-моніторингу.

Кілька днів тому Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) схвалила ініціативу PlayCity створити оновлений реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, оскільки це зменшує ризики операційної діяльності ліцензованих операторів грального ринку.

Автор:
Тетяна Гойденко