Профільна асоціація підтримала ініціативу PlayCity щодо оновлення реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх

Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) схвалює ініціативу регулятора грального бізнесу PlayCity створити оновлений реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, оскільки це зменшує ризики операційної діяльності ліцензованих операторів грального ринку.

Про це повідомив президент АУОГБ Олександр Когут у коментарі виданню Delo.ua.

"Звісно, учасники ринку обома руками підтримують цю ініціативу – це дуже правильне рішення PlayCity. По-перше, це зробить усю індустрію більш відповідальною, а українці будуть краще захищеними від лудоманії. Галузь у цьому зацікавлена. По-друге, перезапуск реєстру знизить ризики операційної діяльності для операторів грального бізнесу. Йдеться, зокрема, про ризики отримання штрафів", – зазначив він.

За його словами, реєстр, який було створено раніше, працює, але потребує "суттєвого удосконалення".

Когут додав, що програмне забезпечення, яке забезпечувало функціонування попереднього реєстру, було "сирим" — у ньому існувало чимало технічних помилок, які необхідно виправити.

"Сьогодні всі оператори працюють із цим реєстром і мають ключі доступу для внесення нових осіб та перевірки гравців, які заходять на онлайн-платформи. Проте така перевірка не завжди проходила успішно через технічні збої в роботі системи. Це призводило до зростання ризику штрафів від регулятора", – зазначив президент асоціації.

Олександр Когут. Фото: АУОГБ

Як він розповів, траплялися випадки, коли реєстр не підтверджував, що людина є в ньому, а потім з’ясовувалося, що гравець обійшов систему, наприклад, використовував закордонний паспорт замість українського.

"Зараз, наскільки я розумію, новий реєстр буде прив’язаний у тому числі до податкового номера, а в подальшому – з іншими державними реєстрами", – наголосив Когут.

Нова система ведення реєстру лудоманів передбачає створення особистих кабінетів громадян для подання заяви про самообмеження та можливістю її подання через онлайн-системами організаторів азартних ігор.

Президент АУОГБ переконаний, що PlayCity та Мінцифри швидко реалізують ініціативу, адже в них є необхідні ресурси — достатня кількість проєктних менеджерів та професійних фахівців.

"Головне, що цей реєстр не буде формальністю, а реально працюватиме і виконуватиме важливу соціальну місію — захист гравців від лудоманії. Якщо потрібні консультації ринку — ми завжди готові підтримати, адже це історія про відповідальність грального бізнесу. Ми хочемо, щоб цей запобіжник працював максимально ефективно. Треба більше висвітлювати цю проблему, щоб суспільство усвідомлювало її та створювало додаткові запобіжники. Ведення такого реєстру — це основа принципу Responsible Gambling, який є базовим для нашої індустрії", — підкреслив Когут.

Раніше АУОГБ повідомляла, що всі її члени візьмуть на себе зобов’язання дотримуватися "Стандартів захисту інтересів клієнтів", які ухвалюватиме Рада асоціації та які включатимуть "Заходи відповідальної дистанційної гри" (Responsible Remote Gambling Measures).

Цей європейський стандарт, розроблений Європейським комітетом зі стандартизації (CEN), містить 134 спеціальні заходи для впровадження — зокрема, щодо захисту вразливих клієнтів, запобігання участі неповнолітніх у азартних іграх, боротьби з шахрайством, забезпечення відповідальної маркетингової практики та захисту конфіденційності клієнтів.

Довідка

Асоціація українських операторів грального бізнесу — незалежна саморегульована організація, що об’єднує провідних ліцензованих операторів індустрії. Члени асоціації щороку сплачують понад 10 млрд грн податків, що становить понад 70% усіх податкових надходжень галузі.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує Міністерство цифрової трансформації, а з березня — створено новий регулятор PlayCity, який підзвітний Кабміну та координується першим віце-прем’єром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.