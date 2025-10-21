В Україні хочуть створити реєстр осіб, яким обмежать участь в азартних іграх

Мінекономіки оголосило тендер на створення оновленого реєстру осіб з обмеженням участі в азартних іграх. Новий реєстр передбачає особистий кабінет для самообмеження, інтеграцію з порталом “Дія” та посилений захист персональних даних.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба PlayCity.

Реєстр обмежених гравців

Подати пропозиції можна до 26 жовтня 2025 року, а оновлений реєстр має запрацювати до 15 грудня. Очікувана вартість до 1,7 млн грн.

Система передбачає особистий кабінет громадянина, інтеграцію з порталом "Дія" та онлайн-сервісами організаторів азартних ігор, а також посилений захист персональних даних.

Серед головних нововведень:

особистий кабінет для громадян, де можна подати заяву про самообмеження;

інтеграція з порталом "Дія" та онлайн-системами організаторів азартних ігор;

посилений захист персональних даних користувачів.

"Реєстр є важливим етапом у впровадженні відповідальної гри та розвитку безпечного грального ринку в Україні", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, в березні уряд ухвалив постанову про створення нового центрального органу виконавчої влади – PlayCity, яке реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор і в лотерейній сфері. Згодом було затверджено положення про діяльність "ПлейСіті", що стане ключовим органом з регулювання грального бізнесу в країні.

В вже в червні PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні.