Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,03

EUR

48,66

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,83

41,75

EUR

49,00

48,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні хочуть створити реєстр осіб, яким обмежать участь в азартних іграх

азартні ігри
До кінця грудня в Україні оновлять реєстр гравців / Freepik

Мінекономіки оголосило тендер на створення оновленого реєстру осіб з обмеженням участі в азартних іграх. Новий реєстр передбачає особистий кабінет для самообмеження, інтеграцію з порталом “Дія” та посилений захист персональних даних.

Як пише Delo.ua,  про це інформує пресслужба PlayCity.

Реєстр обмежених гравців

 Подати пропозиції можна до 26 жовтня 2025 року, а оновлений реєстр має запрацювати до 15 грудня. Очікувана вартість до 1,7 млн грн.

Система передбачає особистий кабінет громадянина, інтеграцію з порталом "Дія" та онлайн-сервісами організаторів азартних ігор, а також посилений захист персональних даних.  

Серед головних нововведень:

  • особистий кабінет для громадян, де можна подати заяву про самообмеження;
  • інтеграція з порталом "Дія" та онлайн-системами організаторів азартних ігор;
  • посилений захист персональних даних користувачів.

"Реєстр є важливим етапом у впровадженні відповідальної гри та розвитку безпечного грального ринку в Україні", - наголошують в пресслужбі. 

Нагадаємо, в березні уряд ухвалив постанову про створення нового центрального органу виконавчої влади –  PlayCity, яке реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор і в лотерейній сфері. Згодом було затверджено положення про діяльність "ПлейСіті", що стане ключовим органом з регулювання грального бізнесу в країні. 

В вже в червні PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні.

Автор:
Ольга Опенько