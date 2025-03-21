В Україні створили нового регулятора грального бізнесу замість КРАІЛ

Кабінет Міністрів 21 березня на своєму засіданні ухвалив рішення про створення нового державного агентства “ПлейСіті”, яке реалізуватиме політики у сфері азартних ігор та лотереї.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, нове агенство підпорядковуватиметься уряду через Міністерство цифрової трансформації. Діяльність «ПлейСіті» координуватиме віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Утворено державне агентство України ПлейСіті як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через віцепрем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації, та який реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері", - написав Мельничук.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, фінансуватись у 2025 році нове агенство буде в межах бюджету ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ). Чисельність працівників агентства становитиме 61 особу (стільки ж скоротили у КРАІЛ), а розміщуватись будуть, де і був КРАІЛ.

"Спочатку придумали КРАІЛ, керівника якого зловили з коксом. Потім його ліквідували і зробили «ПлейСіті». Реформи, вони такі. Ну подивимось", - прокоментував Гончаренко.

Ліквідація КРАІЛ

14 лютого Кабінет міністрів України ухвалив рішення передати функції регулювання азартних ігор та лотерей від КРАІЛ до Міністерства цифрової трансформації.

Рішення стало частиною реформи, яку Верховна Рада ухвалила в грудні 2024 року, що передбачає ліквідацію КРАІЛ. Згідно з новими змінами, Мінцифра отримає повноваження видавати та контролювати ліцензії, а сам процес ліцензування буде автоматизований.