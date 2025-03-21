В Украине создали нового регулятора игорного бизнеса вместо КРАИЛ

Кабинет Министров 21 марта на своем заседании принял решение о создании нового государственного агентства "ПлейСити", которое будет реализовать политики в сфере азартных игр и лотереи.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, новое агентство будет подчиняться правительству через Министерство цифровой трансформации. Деятельность «ПлейСити» будет координировать вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Образовано государственное агентство Украины ПлейСити как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется КМУ через вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министру цифровой трансформации, который реализует государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере", — написал Мель.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, финансироваться в 2025 году новое агентство будет в рамках бюджета ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Численность работников агентства будет составлять 61 человек (столько же сократили в КРАИЛ), а размещаться будут, где и был КРАИЛ.

"Сначала придумали КРАИЛ, руководителя которого поймали с коксом. Затем его ликвидировали и сделали "ПлейСити". Реформы, они такие. Ну посмотрим", — прокомментировал Гончаренко.

Ликвидация КРАИЛ

14 февраля Кабинет Министров Украины принял решение передать функции регулирования азартных игр и лотерей от КРАИЛ в Министерство цифровой трансформации.

Решение стало частью реформы, принятой Верховной Радой в декабре 2024 года, предусматривающей ликвидацию КРАИЛ. Согласно новым изменениям Минцифра получит полномочия выдавать и контролировать лицензии, а сам процесс лицензирования будет автоматизирован.