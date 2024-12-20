Главу КРАИЛ отправили в СИЗО без права внесения залога

Печерский районный суд Киева 19 декабря избрал меру пресечения председателю Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивану Рудому. Он проведет под стражей два месяца без права внести залог.

Об этом сообщает Суспільне.

Отмечается, что согласно решению суда, Рудой будет находиться в СИЗО до 4 февраля 2025 года.

Адвокаты Рудого настаивали на том, что обвинения безосновательны и призывали отпустить должностного лица из-под стражи. Сам руководитель КРАИЛ после избрания меры пресечения заявил, что обвинения против него сфабрикованы.

"Это совершенно какая-то чушь и очень небрежно сфабрикованные какие-то обвинения, не имеющие никакой основы, никакого смысла, ни вообще какой-либо причинно-следственной связи", — сказал он.

Напомним, 18 декабря работники ГБР и Офиса генерального прокурора задержали Рудого — его подозревают в поддержке деятельности в Украине российского онлайн-казино Pin-UP и игнорировании доказательств связей его владельца со страной-агрессором.

Также Рудого подозревают в незаконном хранении наркотиков. Во время обыска у чиновника нашли большое количество вещества, похожего на наркотическое.

В начале декабря ГБР сообщила о подозрении бенефициарным владельцам и топменеджерам онлайн-казино Pin-Up, подозреваемым в отмывании российских денег.

Заметим, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в последнее время оказалась под прицелом СМИ в связи с работой в Украине связываемого с врагом онлайн-казино.

В начале декабря Верховная Рада приняла закон, согласно которому КРАИЛ должен быть ликвидирован до 1 апреля 2025 года.

Что известно об Иване Рудом?

Иван Рудой является бывшим военным и участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году. Тогда он получил ранения на фронте, а после службы в армии стал секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей павших защитников Украины.

Также он участвовал в Играх непокоренных и был капитаном национальной сборной Украины на этих соревнованиях. А уже в 2020 году он возглавил Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

В январе 2024 года НАПК обнаружило в действиях Ивана Рыжего признаки коррупции. По данным следствия, Рыжий отомстил руководителю аппарата КРАИЛ, из-за чего вынес на рассмотрение и проголосовал за дисциплинарное производство и отстранение от должности.