Голову КРАІЛ відправили у СІЗО без права внесення застави

Печерський районний суд Києва 19 грудня обрав запобіжний захід голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому. Він проведе під вартою 2 місяці без права внести заставу.

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що згідно з рішенням суду Рудий перебуватиме у СІЗО до 4 лютого 2025 року.

Адвокати Рудого наполягали на тому, що звинувачення безпідставні та закликали відпустити посадовця з-під варти. Сам керівник КРАІЛ після обрання запобіжного заходу заявив, що звинувачення проти нього сфабриковані.

"Це повністю якась нісенітниця і дуже недбало сфабриковані якісь звинувачення, які не мають ніякого підґрунтя, ніякого сенсу, ні взагалі якогось причинно-наслідкового зв'язку", - сказав він Суспільному.

Нагадаємо, 18 грудня працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали Рудого - його підозрюють у підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-UP та ігноруванні доказів зв'язків його власника з країною-агресоркою. За словами правоохоронців, затриманий згідно зі своїми обов'язками мав здійснювати забезпечення державного регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Однак, як вони стверджують, через дії Рудого "представники комерційної структури, пов’язані з РФ, отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет та сприяли державі-агресору".

Також Рудого підозрюють у незаконному зберіганні наркотиків. Під час обшуку в чиновника знайшли велику кількість речовини, схожої на наркотичну.

На початку грудня ДБР повідомила про підозру бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Зауважимо, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв'язку з роботою в Україні онлайн-казино, яке пов'язують із ворогом.

На початку грудня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідовано до 1 квітня 2025 року.

Що відомо про Івана Рудого?

Іван Рудий є колишнім військовим та брав участь у бойових діях на сході України у 2014 році. Тоді він зазнав поранення на фронті, а після служби у війську став секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей полеглих захисників України.

Також він брав участь у "Іграх нескорених" та був капітаном національної збірної України на цих змаганнях. А вже у 2020 році він очолив Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей.

У січні 2024 року НАЗК виявило у діях Івана Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади.