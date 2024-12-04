Рада прийняла закон, який ліквідовує КРАІЛ

4 грудня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №9256-д, спрямований на посилення регулювання та контролю над гральним бізнесом. Документ підтримали 239 народних депутатів.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Основні положення нового закону

Згідно із законом, до 1 квітня 2025 року ліквідується КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей). Також створюється новий уповноважений орган, а відповідне міністерство формуватиме політику у сфері грального бізнесу та лотерей;

Встановлюються ліміти на витрати та час гри, а також обов’язкові перерви. Вводяться обмеження на суб’єкти, які мають борги зі сплати ліцензій;

Усі лотереї підпадають під ті ж обмеження, що й гральний бізнес;

Усі розрахунки в азартних іграх здійснюватимуться через банківські рахунки. Використання інших платіжних систем заборонено;

Впроваджуються "контрольні закупівлі" з відеофіксацією для перевірок;

Ліцензії не зможуть отримати особи з податковими боргами або ті, що пов’язані з країною-агресором.Державні лотереї дозволено проводити іноземним компаніям із відп овідним досвідом. Вводяться обмеження на суб’єкти, які мають борги зі сплати ліцензій;

Усі лотереї підпадають під ті ж обмеження, що й гральний бізнес.

Закон забороняє:

рекламу азартних ігор, за винятком нічного часу на ТБ та радіо, а також медіаплатформ для аудиторії 21+;

участь у рекламі військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб та використання тематики війни;

пропонувати безкоштовні бонуси, телефонні дзвінки або повідомлення невизначеному колу осіб;

спонсорство гральним бізнесом, окрім спортивної сфери.

Зазначається, що ці зміни спрямовані на боротьбу з нелегальним гральним бізнесом, мінімізацію соціальних ризиків та забезпечення прозорості ринку. Ухвалений закон є частиною комплексної реформи для впорядкування сектору азартних ігор в Україні.

У Мінцифрі додали, що суть закону — реорганізувати КРАІЛ і прибрати з процесу видачі ліцензій людський чинник. Далі плануються цифровізувати ліцензії, щоб видача була автоматичною, за чіткими критеріями, та почати впровадження системи онлайн-моніторингу.

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Організатори азартних ігор у січні-вересні 2024 року сплатили до бюджету 13,5 млрд грн податків, що удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року.