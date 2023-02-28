Кабмін скасував автоматичне продовження ліцензій гральному бізнесу до кінця війни

Кабінет міністрів 28 лютого скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідну зміну було внесено до пункту 1 постанови №314 від 18 березня 2022 року.

Зазначена норма спершу передбачала продовження строків ліцензій на період воєнного стану. У травні ж цей період було продовжено ще на три місяці після завершення воєнного стану, а також додано норму про те, що періодичні та чергові платежі за ліцензіями відстрочуються на цей же період.

Нинішньою ж постановою встановлено, що несплачені до дня набрання цими змінами чинності щорічні платежі за кожен рік дії ліцензії гральний бізнес має сплатити у 30-денний строк з дня набрання змінами чинності (конкретна дата наразі невідома, оскільки постанову ще не опубліковано).

Зазначимо, що перед засіданням уряду у вівторок відбулося засідання тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки з питання про ухилення від оподаткування грального бізнесу за участю банків. Згідно з оприлюдненими даними, загальний обсяг операцій грального бізнесу у 2022 році оцінюється в 180 мільярдів гривень.

При цьому держава отримала від плати за ліцензіі та від податків у цій сфері в 2022 році лише 1,9 мільярда гривень, тобто біля 1%. Розмір же недоотриманих податків оцінено в 25-30 мільярдів гривень.

Також ТСК виявила, що ухиляння від сплати податків, яке здійснювалося більшістю організаторів азартних ігор, відбувалося за участю дев'яти банків, які наразі не конкретизовано, але де Національний банк України вже проводить перевірки.

Зокрема, встановлено, що допомога гральному бізнесу в ухилянні від оподаткування здійснюється через створення певних програмно-апаратних механізмів банків, підміну платіжних документів, міскодинг (підміну призначення платежів) та створення сайтів-дзеркал.

Джерело фото: ua.depositphotos.com