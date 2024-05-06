Окупанти пошкодили об'єкти "Укренерго" на Сумщині і Харківщині, а сам Харків обстріляли КАБами: як пройшла доба у регіонах

В ніч на 6 травня ворог випустив по Україні 13 "шахедів", 12 з яких було збито силами ППО. Також на Сумщині і Харківщині постраждали об'єкти НЕК "Укренерго", на Дніпропетровщині – ЛЕП, а у Харківській області через російську агресію близько двох десятків людей дістали поранення.

ППО знищила 12 ударних безпілотників

Як повідомили Повітряні Сили ЗСУ, у ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області.

Ворог обстріляв Харків КАБами: постраждали 16 людей

Згідно з повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу КАБ по Шевченківському та Київському районах Харкова пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобіля, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки — постраждали 16 людей.

Руйнування у Харкові. Фото: https://t.me/synegubov Руйнування у Харкові. Фото: https://t.me/synegubov Руйнування у Харкові. Фото: https://t.me/synegubov Руйнування у Харкові. Фото: https://t.me/synegubov Руйнування у Харкові. Фото: https://t.me/synegubov Руйнування у Харкові. Фото: https://t.me/synegubov Руйнування у Харкові. Фото: https://t.me/synegubov

Крім того, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка, Харків.

Руйнування в Харківській області. Фото: https://t.me/synegubov Руйнування в Харківській області. Фото: https://t.me/synegubov Руйнування в Харківській області. Фото: https://t.me/synegubov Руйнування в Харківській області. Фото: https://t.me/synegubov Руйнування в Харківській області. Фото: https://t.me/synegubov

Внаслідок обстрілу КАБ селища Золочів Богодухівського району пошкоджено: будівля Дитячо-юнацької спортивної школи, селищна рада, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд, попередньо 10 приватних будинків. Прямим влучанням знищено котельну ДЮСШ та два приватні будинки. Осколкові поранення та контузії отримала 59-річна жінка.

Руйнування у Золочеві Харківської області. Фото: https://t.me/dsns_telegram Руйнування у Золочеві Харківської області. Фото: https://t.me/dsns_telegram Руйнування у Золочеві Харківської області. Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок обстрілу з РСЗВ селища Ківшарівка Купʼянського району поранено 79-річного чоловіка.

Внаслідок ворожого обстрілу КАБ с. Моначинівка Купʼянського району пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. Постраждали двоє чоловіків 34 та 66 років. Загинула 88-річна жінка.

Крім того, як повідомили в "Укренерго", ворог не припиняє атаки на енергооб’єкти Харківщини.

"Вчора ввечері дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго", - йдеться в повідомленні компанії.

Там зазначають, що більшу його частину (обладнання – ред.) вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації.

На Сумщині ворог завдав удари по енергетиці

В ніч на 6 травня ворог наніс авіаційні удари по енергетичній системі Сумщини, повідомляють у Сумській ОВА.

В "Укренерго" зазначають, що серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт "Укренерго".

Внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів.

Завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків, вночі електропостачання у постраждалих районах, та частково у місті Суми було відновлено. Роботи тривають.

В екстреному порядку було скликано комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якої ухвалені рішення щодо відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури за рахунок аварійних джерел живлення.

Розгорнуті та готові надавати допомогу пункти незламності.

Крім того, вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали територія Сумського району, Хотінська, Білопільська, Есманьська громади.

На Донеччині через ворожі обстріли є загибл ий і поранені

Як повідомив очільник Донецької області Вадим Філашкін, всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Зокрема, у Мар'їнській громаді Покровського району поранені 2 людини: у Красногорівці і Георгіївці. Численних обстрілів зазнала Курахівська громада: у Гострому пошкоджені адмінбудівлі, у Веселому Гаю — 3 приватні будинки, у Курахівці — 2 будинки, у Кураховому під вогнем приватний сектор. У Гродівській громаді зруйновано 2 будинки у Прогресі.

Руйнування у Донецькій області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Руйнування у Донецькій області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Руйнування у Донецькій області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Руйнування у Донецькій області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Руйнування у Донецькій області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Руйнування у Донецькій області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin

У Лиманській громаді Краматорського району обстріляні Терни, Ямполівка і Зарічне. У Миколаївській громаді пошкоджене підприємство. У Костянтинівській громаді пошкоджені 4 будинки: 2 у Миколаївці і 2 у Новомарковому.

У Часовоярській громаді Бахмутського району 1 людина загинула і 1 поранена; пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка, інфраструктурний та промисловий об'єкти. У Кримському Торецької громади пошкоджено 4 будинки.

На Дніпропетровщині через обстріли пошкоджено ЛЕП

За інформацією від голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, ворог не припиняє тероризувати Нікопольщину.

"Ввечері поцілив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Ще два близько опівночі спрямував на Червоногригорівську. Там пошкодив високовольтну лінію електропередач", - розповів він.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Ворог обстріляв Запорізьку область 402 рази

Впродовж доби окупанти 402 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів, повідомив голова Запорізької області Іван Федоров.

Руйнування у Запорізькій області. Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Зокрема, ворог завдав авіаційний удар по Малій Токмачці. 179 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, П’ятихатки та Степове. 9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Левадне та Роботине. 213 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Новодарівки, Роботиного, Левадного, Вербового та Малинівки.

Повідомлень про руйнування не надходило. Мирні жителі не постраждали.

Росіяни обстріляли дві громади у Миколаївській області

Як повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, ворог спрямував дрон-камікадзе типу "Ланцет" по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Крім того, ворог здійснив артилерійський обстріл по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

На Херсонщині поранена одна людина

За повідомленням від очільника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Інженерне, Садове, Антонівка, Веселе, Берислав, Качкарівка, Шляхове, Кізомис, Львове, Велетенське, Дніпровське, Іванівка, Червоний Маяк, Зміївка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

На Полтавщині сталося влучання ракети в елеватор

На Великдень у Полтавській області лунали вибухи – за повідомленням голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, ворог поцілив по цивільній інфраструктурі.

Ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді.

"На щастя, ніхто не постраждав" – зазначив він.