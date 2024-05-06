Оккупанты повредили объекты "Укрэнерго" на Сумщине и Харьковщине, а сам Харьков обстреляли КАБами: как прошли сутки в регионах

В ночь на 6 мая враг выпустил по Украине 13 "шахедов", 12 из которых были сбиты силами ПВО. Также на Сумщине и Харьковщине пострадали объекты НЭК "Укрэнерго", на Днепропетровщине - ЛЭП, а в Харьковской области из-за российской агрессии около двух десятков человек получили ранения.

ПВО уничтожило 12 ударных беспилотников

Как сообщили Воздушные Силы ВСУ, в ночь на 6 мая 2024 года российские оккупанты атаковали с северного направления 13-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136.

В результате боевой работы мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 12 вражеских ударных БПЛА в Сумской области.

Враг обстрелял Харьков КАБами: пострадали 16 человек

Согласно сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате обстрела КАБ по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова повреждены 14 многоквартирных домов, 3 автомобиля, медучреждение, общежитие, офисное здание, 8 частных домов, гаражи, кафе, разрушены 3 частных дома - пострадали 16 человек.

Кроме того, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Синьковка, Веселое, Белый Колодец, Дорошевка, Харьков.

В результате обстрела КАБ поселка Золочев Богодуховского района повреждены: здание Детско-юношеской спортивной школы, поселковый совет, дом детской юношеской школы, дом культуры, управление социальной защиты, суд, предварительно 10 частных домов. Прямым попаданием уничтожена котельная ДЮСШ и два частных дома. Осколочные ранения и контузии получила 59-летняя женщина.

В результате обстрела из РСЗО поселка Кившаровка Купянского района ранен 79-летний мужчина.

В результате вражеского обстрела КАБ с. Моначиновка Купянского района повреждены не менее 15 жилых домов. Пострадали двое мужчин 34 и 66 лет. Погибла 88-летняя женщина.

Кроме того, как сообщили в "Укрэнерго", враг не прекращает атаку на энергообъекты Харьковщины.

"Вчера вечером действием защиты отключалось оборудование местного облэнерго", - говорится в сообщении компании.

Там отмечают, что большая его часть (оборудования – ред.) уже возвращена в работу, но полному восстановлению энергоснабжения мешают боевые действия рядом с объектами энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы производятся в зависимости от ситуации безопасности.

В Сумской области враг нанес удары по энергетике

В ночь на 6 мая враг нанес авиационные удары по энергетической системе Сумской области, сообщают в Сумской ОВА.

В "Укрэнерго" отмечают, что среди поврежденной гражданской инфраструктуры - высоковольтный объект "Укрэнерго".

В результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийных служб, энергетиков, ночью электроснабжение в пострадавших районах и частично в Сумах было восстановлено. Работы продолжаются.

В экстренном порядке была созвана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, в ходе которой приняты решения о возобновлении работы объектов критической инфраструктуры за счет аварийных источников питания.

Развернуты и готовы оказывать помощь пункты несокрушимости.

Кроме того, ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелам подверглись территория Сумского района, Хотинская, Белопольская, Эсманьская общины.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов есть погиб ший и ранены е

Как сообщил глава Донецкой области Вадим Филашкин, всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В частности, в Марьинской общине Покровского района ранены 2 человека: в Красногоровке и Георгиевке. Многочисленным обстрелам подверглась Кураховская община: в Остром повреждены админздания, в Веселом Гае — 3 частных дома, в Кураховке — 2 дома, в Курахово под огнем частный сектор. В Гродовской общине разрушены 2 дома в Прогрессе.

Разрушения в Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Разрушения в Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Разрушения в Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Разрушения в Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Разрушения в Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Разрушения в Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin

В Лиманской общине Краматорского района обстреляны Терны, Ямполевка и Заречное. В Николаевской общине повреждено предприятие. В Константиновской общине повреждены 4 дома: 2 в Николаевке и 2 в Новомарково.

В Часовоярской общине Бахмутского района 1 человек погиб и 1 ранен; повреждены 9 частных домов, многоэтажка, инфраструктурный и промышленный объекты. В Крымском Торецкойм общины повреждены 4 дома.

На Днепропетровщине из-за обстрелов повреждена ЛЭП

По информации от главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, враг не прекращает терроризировать Никопольщину.

"Вечером попал дроном-камикадзе по Марганецкой общине. Еще два около полуночи направил на Красногригорьевскую. Там повредил высоковольтную линию электропередач", - рассказал он.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Враг обстрелял Запорожскую область 402 раза

В течение суток оккупанты 402 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 11 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

Разрушения в Запорожской области. Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

В частности, враг нанес авиационный удар по Малой Токмачке. 179 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку, Пятихатки и Степное. 9 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку, Левадное и Роботино. 213 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Новодаровки, Роботиного, Левадного, Вербового и Малиновки.

Сообщений о разрушении не поступало. Мирные жители не пострадали.

Россияне обстреляли две общины в Николаевской области

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, враг направил дрон-камикадзе типа "Ланцет" по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Также враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Кроме того, враг совершил артиллерийский обстрел по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

В Херсонской области ранен один человек

По сообщению от главы Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Приднепровское, Инженерное, Садовое, Антоновка, Веселое, Берислав, Качкаровка, Дорожное, Кизомис, Львове, Громадное, Днепровское, Ивановка, Красный Маяк, Змиевка.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 5 многоэтажек и 6 частных домов.

Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.

На Полтавщине произошло попадание ракеты в элеватор

На Пасху в Полтавской области раздавались взрывы – по сообщению главы Полтавской ОВА Филипа Пронина, враг попал по гражданской инфраструктуре.

Ракетный удар повредил элеватор в Полтавской общине.

"К счастью, никто не пострадал" – отметил он.