Грузоперевозки упали почти вдвое: бизнес требует в "Укрзализныци" пересмотреть грузовые тарифы

Представители добывающей, металлургической, ферросплавной, химической промышленности и производители стройматериалов призвали пересмотреть тарифную политику "Укрзализныци" и вернуть грузовые тарифы к уровню, действовавшему по состоянию на 1 января 2026 года. Бизнес предупреждает, что дальнейшая тарифная нагрузка может привести к еще большему сокращению грузовой базы железной дороги.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины.

Коллективное обращение к премьер-министру подписали представители Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины, ОП "Укрметаллургпром", Украинской ассоциации производителей ферросплавов, Всеукраинского союза производителей стройматериалов и Союза химиков Украины. Копию документа также направили председателю правления "Укрзализныци" Александру Перцовскому.

Бизнес предупреждает о сокращении грузовой базы

В ассоциациях подчеркивают, что дальнейшее повышение грузовых тарифов на фоне сокращения промышленного производства и усложнения экспортной логистики может привести к еще большему падению объемов перевозок.

По их данным, объемы грузовых перевозок по железной дороге сократились с 314 млн тонн в 2021 году до прогнозируемых 160 млн тонн в 2026 году. В то же время уровень безубыточности грузового сегмента оценивается примерно в 175 млн. тонн в год.

Таким образом, прогнозируемый объем перевозок в 2026 году на 15 млн тонн ниже уровня, который промышленники называют необходимым для безубыточной работы грузового сегмента.

Что предлагает бизнес

Отраслевые ассоциации предлагают вернуть грузовые тарифы на уровень по состоянию на 1 января 2026 года, а потери доходов "Укрзализныци" компенсировать в рамках программы IRC.

Также они призывают ввести льготные тарифы и систему скидок для предприятий, расположенных в зоне повышенного риска, на расстоянии до 150-200 км от линии фронта.

Кроме того, предлагается обеспечить полное государственное финансирование пассажирских перевозок по модели PSO, включая расходы на содержание соответствующей инфраструктуры, а также привлечь международную поддержку для восстановления, ремонта и защиты локомотивного и вагонного парка.

В НАГПУ отмечают, что финансовая стабильность железной дороги не должна достигаться за счет дальнейшего ослабления грузоотправителей, а приоритетом должно стать восстановление грузовой базы и перевозочной способности.

Напомним, ранее "Укрзализныця" предложила повысить грузовые тарифы на 30% с 1 августа 2026 года. В компании объясняли необходимость индексации ростом затрат на электроэнергию, инфляцией и накопленными убытками. В то же время бизнес призвал не повышать тарифы на грузовые перевозки по железной дороге на 30%.