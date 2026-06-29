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"Укрзализныця" обновила тарифы на грузовые вагоны и платформы: как это повлияет на логистику
"Укрзализныця" с 1 июля 2026 года пересматривает ставки платы за использование вагонов филиала "Центр транспортной логистики". В июле подорожает ряд типов подвижного состава, в том числе полувагоны, цементовозы и фитинговые платформы, тогда как отдельные позиции останутся без изменений или подешевеют.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Railinsider.
"Укрзализныця" повышает тарифы на вагоны
С июля 2026 "Укрзализныця" обновляет тарифы на использование ряда типов вагонов филиала "Центр транспортной логистики". Удорожание будет касаться перевозок по пути 1520 мм, а также отдельным позициям для европейского пути 1435 мм.
В июле вырастет стоимость использования большинства видов подвижного состава. В частности, подорожают полувагоны, цементовозы, обкатышевозы и фитинговые платформы. В то же время, часть тарифов останется без изменений, а отдельные позиции даже снизятся в цене.
- Основные изменения тарифов
По сравнению с июнем 2026 возрастут ставки на следующие типы вагонов:
- полувагоны – до 1750 грн/сутки за вагон без НДС (+100 грн);
- обкатышевозы – до 1198 грн/сутки (+100 грн);
- цементовозы – до 2147 грн/сутки (+100 грн);
- цистерны для пищевых продуктов – до 1600 грн/сутки (+100 грн);
- цистерны колеи 1435 мм модели Zacns 88 m³ - до 5700 грн/сутки (+150 грн);
- фитинговые платформы 40 футов – до 1950 грн/сутки (+200 грн);
- фитинговые платформы 60 футов – до 1500 грн/сутки (+100 грн);
- фитинговые платформы 80 футов – до 1900 грн/сутки (+150 грн).
- Что останется без изменений
Без изменений в июле останутся ставки на:
- зерновозы - 3271 грн/сутки за вагон без НДС;
- минераловозы - 1408 грн/сутки за вагон без НДС.
- Что подешевеет
Единственной позицией со снижением стоимости станут платформы-лесовозы. Их цена составит 1410 грн/сутки за вагон без НДС, что на 200 грн меньше по сравнению с июнем.
С 1 июля также обновляются ставки на использование вагонов в грузовом и пустом рейсах для европейского пути 1435 мм. В частности:
- полувагоны подорожают с 9,4 до 45,6 швейцарского франка;
- фитинговые платформы 40 и 60 футов вырастут в цене до 45,6 франка вместо 14,5.
Новые тарифы будут действовать до конца 2026 года.
Что известно о планах повышения тарифов УЗ
В начале июня глава правления УЗ Александр Перцовский заявлял, что повышение тарифов на грузовые перевозки на 45% является компромиссным решением, которое позволит "Укрзализныце" частично покрыть финансовый дефицит, продолжить переговоры с кредиторами и поддерживать работу в условиях усиленных российских атак на железнодорожную инфраструктуру.
22 июня "Укрзализныця" инициировала пересмотр тарифов на грузовые перевозки, предложив индексацию на 30% с 1 августа 2026 года. В компании объясняют решение существенным ростом затрат на электроэнергию и инфляционными процессами, а также финансовыми убытками, которые накопились из-за замороженных тарифов в условиях войны.